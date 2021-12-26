الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 04:39 م

3 أشياء احرصي عليها للحفاظ على علاقة قوية مع طفلك

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الوكيل الإخباري - من المهم أن تكون علاقتك بطفلك قوية، عميقة وصحية، الأمر الذي يتطلب منكِ بذل الجهد من أجل تجنب الأشياء التي قد تُضعِف علاقتك به، والحرص على فعل الأشياء التي تعزز تلك العلاقة وتجعلها صحية ومزدهرة.اضافة اعلان


تابعي القراءة لتتعرفي إلى 3 أشياء عليكِ فعلها من أجل الحفاظ على علاقة قوية وصحية مع طفلك.

1- اهتمي بنفسية طفلك
عليكِ الحفاظ على نفسية طفلك عبر تهيئة جو أسري هادئ ومستقر، وهو ما يسهم في بناء شخصية سوية له، ويجعل علاقتك به قوية وصحية.

2- ضعي قوانين لضبط سلوكيات طفلك
وضع قوانين لضبط سلوكيات طفلك، والحرص على تنفيذها، ليس قسوة، وإنما هو نوع من أنواع الحب، حبك لطفلك يدفعك لتنشئته شخصاً صالحاً منضبطاً، ما ينعكس إيجاباً على علاقاته الاجتماعية، ويشمل ذلك علاقته بكِ.

3- راقبي تصرفاتك
مراقبة تصرفاتك يشمل جزئين، الأول هو التصرفات التي يلاحظها طفلك ويتأثر بها ويحاكيها، فالطفل يتعلم بالمحاكاة، وبالتالي فإن سلوكياتك الجيدة والسيئة أيضاً تنتقل لطفلك، وهو ما يدفعكِ إلى مراقبة تصرفاتك حتى تكوني قدوة حسنة لطفلك.

المصدر - نواعم 

 




 

 


 

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