3 أنواع فوبيا غريبة جداً يعاني منها بعض الأشخاص حول العالم

الوكيل الاخباري - يعاني الكثيرون من مخاوف أو فوبيا مختلفة الاتجاهات ومنها الخوف من الظلام أو من الأماكن العالية أو المغلقة مثلاً. لكن يبدو أن آخرين يواجهون أنواعاً غريبة جداً من الفوبيا، منها:

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- الخوف من شكل الجبنة وخصوصاً تلك التي تحتوي على الثقوب. وهذا يرتبط بحادثة وقعت يوماً وأدت إلى الشعور بالصدمة.



- الخوف من النوم، وفي هذه الحالة يربط الشخص الذي يعاني من هذه الفوبيا النادرة والغريبة بين النوم وبين الموت. ومن الممكن أن تنتج هذه الحالة عن المعاناة من الكوابيس المرعبة.



- ومن الممكن أن يعاني بعض الأشخاص حول العالم من فوبيا أخرى هي الخوف من المهرجين. وقد يعود هذا إلى ارتباط صورة المهرج بالجنون وإلى ارتباط مفهوم الجنون بالغموض والتشوش أو حتى الموت. كذلك فإن انتشار صورة المهرج القاتل في حقبة ما على وسائل الإعلام أدى إلى تفاقم الخوف منه لدى عدد من الأشخاص.



ويشار إلى أن أبرز أنواع الفوبيا وأكثرها انتشاراً في العالم هي الخوف من البقاء في مكان مغلق حيث يتم الشعور بالاختناق والخوف من المرتفعات الذي يرتبط بفكرة السقوط.

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