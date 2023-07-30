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الأحد، 30-07-2023 09:44 ص

3600 نمر مهددة بالانقراض في الهند

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الوكيل الإخباري - يُتوقع أن يتجاوز عدد النمور البرية في الهند 3600 نمر، بحسب أرقام حديثة أصدرتها الحكومة الهندية ؛ ما يثبت الجهود التي تبذلها السلطات لحفظ الأنواع المهددة بالانقراض.

كانت النمور منتشرة في السابق وسط آسيا وشرقها وجنوبها، إلا أنها خسرت نحو 95 % من نطاق تحرّكها التاريخي القرن الماضي.

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وتعد الهند موطناً لـ 75 % من النمور في العالم.


وأشارت الحكومة الهندية في بيان إلى أن متوسط عدد النمور يقدر، حالياً، بـ 3682 في مختلف أنحاء البلاد.


وتابعت أن الأرقام تعكس «معدل نمو سنوي يصل إلى 6.1 %»، مضيفة أن الجهود المستمرة لحماية موائل النمور وممراتها خطوة مهمة جداً لضمان مستقبل نمور الهند وأنظمتها البيئية للأجيال المقبلة».

 

كانت الهند تضم نحو 40 ألف نمر عام 1947، ولكن العدد شهد انخفاضاً حتى 3700 عام 2002، ثم إلى 1411 نمراً بعد أربع سنوات، إلا أن أعداد النمور عاودت الارتفاع.


وتسببت إزالة الغابات والصيد الجائر في انخفاض أعداد النمور.

 

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