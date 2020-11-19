4 أشياء تزيد من طاقة الدفء بالمنزل خلال الشتاء

الوكيل الإخباري _ يعد الشتاء الفصل المفصل للكثير من الاشخاص وذلك لانه يعتبر فصل السكينة والهدوء، الا ان البرد القارس قد يكون مزعجا في بعض الاحيان فيلجأ البعض للبحث عن سبل الدفء بداية من المشروبات إلى الجوارب ، الا ان هناك عدة نصائح قد تزيد الشعور بالدفء في فصل الشتاء ، وابرزها :

اضافة اعلان



- التخلص من الكراكيب:

كراكيب المنزل التي لا يستطيع أحد استخدامها ولا يريد التخلص منها تسبب كثيرا من الازعاج وتعطي طاقة سلبية وشعور بالضيق، فيجب التخلص منها فورا، خاصة إذا كانت تأخذ مساحة داخل المنزل دون فائدة.





- اقتناء قطعة أثاث باللون الأزرق:

التجديد شيء مطلوب من آن لآخر، لكن إذا لم يكن في استطاعة الأسرة تغيير الديكورات من الممكن اقتناء ولو قطعة واحدة قد تكون "وسادة، برواز، مفرش" باللون الأزرق او البنفسجي التي تعد من الألوان ذات الطاقة العالية التي تعطي شعور بالراحة والدفء.

- التهوية والتعرض للشمس:

تجديد الهواء في المنزل عن طريق التهوية من الأشياء الضرورية لصحة الجسم وتحسين من طاقة المكان، خاصة مع تعرضك لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل، والذي يزيد من شعورك بالدفء على مدار اليوم.

- مشروبات الأعشاب:

كثير منا يعرف جيدًا مشروبات فصل الشتاء من كاكاو وسحلب وغيرهم، لكن الذي لا نعرفه أنه يوجد بعض الأعشاب نجهل ميزاتهم وفوائدهم مثل : "الكاموميل ، والبابونج، والتليو" التى تزيد من طاقة الدفء فى البيت.

المصدر : اليوم السابع

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



