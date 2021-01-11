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الإثنين، 11-01-2021 10:32 ص

4 شباب بريطانيين انتهكوا حظر كورونا لتسلق الجبال .. فأصابتهم كارثة! - صور

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الوكيل الاخباري - انتهك 4 بريطانيين قواعد الإغلاق فكانت نهايتهم أليمة بين الجبال، فقد حاولت فرق الإنقاذ انتشالهم من التلال المغطاة بالثلوج الكثيفة بعد الإرهاق الشديد أثناء البحث عن موقع تحطم طائرتهم.

كان على فريق الإنقاذ انتشال الشباب من مانشستر والبحث عن موقع تحطم B-29 في ديربيشاير، بعدما انتهكوا قواعد الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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كانت المجموعة قد ضاعت أثناء رحلة لمدة 5 ساعات في عمق الثلوج تحت -12 درجة مئوية للعثور على الموقع بالقرب من Bleaklow Moor.

حين أصيب أحد أعضاء المجموعة بالإرهاق في ظروف البرد القارص ولم يتمكن من الاستمرار، وفي منشور على فيسبوك، قال فريق Glossop Mountain Rescue: "كان الأربعة قد خرجوا من مانشستر مخترقين قواعد كورونا، ليس هذا فحسب، بل عرضوا حياتهم للخطر أيضًا".



كانت درجة الحرارة في Bleaklow حوالي 12 درجة مئوية تحت الصفر مع برودة الرياح والثلوج العميقة، و"كان من الممكن أن تصبح نهايتهم مأساوية لو لم يمتلكوا إشارة في هاتفهم".

تم استدعاء فريق الإنقاذ لينطلقوا من Snake Summit، مسلحين بنقالة ومجموعة إسعافات أولية، من أجل العثور على المجموعة.

تمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع المجموعة في هيرن ستونز باستخدام تطبيق مكتشف الهاتف، بعد تقييم سريع، وتم إعطاء الأربعة سترات وعادوا إلى الأرض، ثم أُعيدوا إلى سياراتهم المتوقفة في Old Glossop.





 

 

 

المصدر : صدى البلد

 


 




 

 


 

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