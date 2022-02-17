الخميس 17-02-2022
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الخميس، 17-02-2022 02:05 م

4 فوائد لتربية حيوان أليف في المنزل

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الوكيل الإخباري - لا شك أن تربية الحيوانات الاليفة في المنزل تعد أمرا مسلياً، لكن أيضا تحمل افادة على الاطفال، فما هي هذه الفوائد؟ 

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- تحمل المسؤولية.

- يعلم الطفل تفريغ المشاعر، يمكن للحيوان الأليف أن يعلم الطفل أنه لا يتعين عليه إخراج غضبه أو خوفه من الآخرين، وجود حيوان أليف يساعدهم على تفريغ مشاعرهم عن طريق التكلم مع الحيوان الأليف وإخباره بكل ما يشعرون به.

 

- يعلم الطفل التعاطف

- تربية حيوان أليف يساعد الطفل على الشعور بالآخرين والتعاطف معهم.

 

لبنان 24 

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