4 قواعد عليك تطبيقها في عام 2023 لإدارة تعاملك مع الشاشات

الوكيل الإخباري - بات استخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، شائعاً بشكل لا يصدق في زمننا هذا، لدرجة أنها احتلت الحيز الأكبر من حياتنا اليومية، حتى صرنا بأمس الحاجة للابتعاد عنها وتخصيص وقت كافٍ لنشاطاتنا الأخرى.



ومن هذا المنطلق، أوردت صحيفة إنديان إكسبرس مجموعة من النصائح للابتعاد عن الشاشات مع بداية العام جديد، على النحو التالي:



عدم استخدام الهاتف الذكي أثناء التواجد مع الأطفال

اضافة اعلان

يُنصح بعدم استخدام الهاتف الذكي أثناء اللعب مع طفلك، لكي تركز على قضاء الوقت معه بشكل كامل. فعندما يكون هاتفك معك، فإن رسائل واتس آب أو البريد الإلكتروني أو أي إشعارات أخرى، يمكن أن تشتت انتباهك، وتمنعك من التركيز على النشاط الذي تقوم به مع طفلك، مما قد يؤدي إلى شعور الطفل بخيبة الأمل وقلة الاهتمام.



عدم شحن جهازك في الغرفة التي تنام فيها

من الأفضل عدم شحن هاتفك أو جهازك اللوحي في الغرفة التي تنام فيها، للحصول على نوم أفضل. فإذا وضعت هاتفك للشحن في غرفة أخرى فستكون بعيداً عن إزعاج الإشعارات التي قد تصلك أثناء نومك، ولن تشعر بالرغبة باستخدام الهاتف إن استيقظت فجأة في الليل لأي سبب من الأسباب، أو إذا شعرت بصعوبة في النوم.



عدم الجلوس على جهاز كمبيوتر محمول لأكثر من ساعة

يُنصح بعدم الجلوس على جهاز الكمبيوتر لأكثر من ساعة بشكل متواصل، لحماية العمود الفقري من أي أذى محتمل، إضافة الى تفادي آلام الظهر والرقبة والكتفين والتي تنجم عادة عن استخدام الكمبيوتر في وضعيات خاطئة لفترة طويلة.







تجنب الهاتف بعد الاستيقاظ مباشرة أو قبل النوم

يقوم الكثيرون بتفحص هواتفهم حالما يستيقظون في الصباح، وقد ينهون يومهم بتصفح مواقع التواصل قبل النوم كوسيلة للاسترخاء. ولكن الخبراء ينصحون بتجنب تفحص الهاتف بعد الاستيقاظ لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل، حتى لا يؤثر ذلك على نشاطهم، إضافة إلى عدم استخدام الهاتف قبل النوم مباشرة لإراحة العينين والدماغ من إنارة الجهاز ومن الضوضاء التي قد تحتوي عليها بعض التطبيقات والمواقع.

24

اظهار أخبار متعلقة

