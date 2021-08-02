الوكيل الإخباري - الأطفال يقودوننا نحو الجنون أحياناً بسبب تصرفاتهم، ولكنهم في النهاية مجرد أطفال يحتاجون إلى التعامل معهم بطرق صحية، إذا كنتِ تلجئين إلى الأسلوب الأسهل في التعامل مع مشاكسات طفلك، وهو الصراخ، فبالتأكيد تشعرين بالذنب بعد أن تصرخي.

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وفي ما يلي 5 أشياء يمكنكِ اللجوء إليها بدلاً من الصراخ في وجه طفلك:

1- أخفضي صوتك إلى نبرة الهمس

ربما يسمع طفلك صوتك عندما تصرخين في وجهه، ولكنه غالباً لن يستمع بتركيز لمعنى كلامك، فإذا كنتِ تريدين أن ينتبه طفلك لحديثك، أخفضي صوتك إلى نبرة الهمس، غالباً ما تدفع هذه الحيلة الصغيرة طفلك إلى التوقف عما يفعله، والاقتراب منكِ حتى يتمكن من سماع ما تقولين.



2- اتخذي وضع القرفصاء وصولاً إلى مستوى نظره، وأجري اتصالاً بصرياً معه

تخيلي شخصاً ضعف أو ثلاثة أضعاف حجمك يقف أمامك ويصرخ في وجهك، موقف مخيف أليس كذلك؟ هكذا يراكِ طفلك عندما تصرخين في وجهه، لذلك اتخذي وضع القرفصاء وصولاً إلى مستوى نظر طفلك، وانظري في عينيه أثناء التحدث إليه، كما يمكنكِ إضافة لمسة لطيفة، مثل إمساك يديه أو وضع يدك على كتفه، وهكذا ينتبه طفلك إليكِ وينصب تركيزه على ما تقولين.



3- اصمتي وانتظري

يتوقع الأطفال رد فعل من البالغين، وفي كثير من الأحيان، يكون هذا هو سبب سلوكياتهم الغريبة، فطفلك يريد أن يرى كيف ستتفاعلين مع سلوكه، فبدلاً من الصراخ في وجهه، حاولي أن تلتزمي بالصمت، الصمت والثبات في لحظات الفوضى يمكن أن يغير الموقف تماماً، فعندما يكون رد فعلك هو الصمت، يتساءل طفلك عن سبب عدم رد فعلك بالطريقة التي افترض أنكِ ستعتمدينها، ما يجعل الطفل يهدأ، وينتبه إليكِ.



4- عانقيه

أحياناً يتصرف أطفالنا بجنون فقط لأنهم بحاجة إلى عناق، لذا قبل الصراخ في وجه طفلك من أجل إيقافه عن السلوك المرفوض، اسألي نفسك عما إذا كنتِ قد أعطيت طفلك أي اهتمام طوال اليوم، إذا كانت الإجابة لا، اقضِ بعض الوقت مع طفلك، توقفي عن كل ما تفعلينه وامنحيه عناقاً طويلاً يحتويه، سوف يشعر أنكِ تسمعينه وترينه وتحبينه وتهتمين لأمره.



5- ابتعدي لبضع دقائق

في بعض الأحيان، يكون عليكِ فقط أن تبتعدي، إذا لم يكن طفلك في موقف خطير ويمكنكِ تركه بمفرده لمدة دقيقة أو دقيقتين، فافعلي ذلك بدلاً من التعامل معه بغضب، ولا تعودي إليه قبل أن تستعيدي هدوئك.



المصدر - نواعم