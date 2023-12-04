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الإثنين، 04-12-2023 11:39 ص

5 أطعمة لا يجب تجميدها في الثلاجة

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الوكيل الإخباري - يقول خبراء إن تخزين مواد غذائية مثل البيض قد يتلفها ويؤدي إلى إصلاحات مكلفة.

وتحدث خبير في شركة بيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية في المملكة المتحدة، عما لا يجب وضعه في الثلاجة للحفاظ على عمره الافتراضي .

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الأطعمة المعلبة 
يحث الخبراء على "تجنب تجميد الأطعمة المعلبة في علبها الأصلية"، لتفادي انفجار العلب، أو تلوث الطعام . ويمكن تجميد الأطعمة المعلبة في حاوية آمنة.


البيض في قشرته 
يمكن أن يؤدي تجميد البيض في قشرته إلى تمدد السائل داخله وتشقق القشرة. وينصح الخبراء "بكسره وخفقه وتخزين خليط البيض في حاوية محكمة الإغلاق" قبل التجميد. 


الفواكه والخضروات الغنية بالماء 
الخس، والخيار، والبطيخ قد تصبح طرية عندتجميدها بسبب محتواها العالي من الماء. ورعم أنه يمكن طبخها بعد التجميد، لكنها ستفقد بطعمها الأصلي .  


منتجات الألبان 
الحليب، والزبادي قد تشكل "قواماً" غير مرغوب فيه عند تجميدها. ويمكن أن يتغير هيكلها بسبب ذلك ما يجعلها أقل جاذبية عند إذابتها. 


الأطعمة في عبوات زجاجية 
يحذر الخبراء من وضع العبوات الزجاجية في الثلاجة" لأن التمدد والانكماش بسبب تغير درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى تشققها أو تحطمها،و ينصحون باستخدام الحاويات الزجاجية الآمنة للتجميد المصممة لهذا الغرض، مع ترك مساحة للتمدد.

 

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