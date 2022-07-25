5 أمور لا تُضمِّنها سيرتك الذاتية

الوكيل الإخباري-كشف المدرب مؤسس شركة Jupiter HR جيرماين موراي، خمسة أمور لا تُكتب في السيرة الذاتية، وقدم مجموعة من النصائح المهمة عند كتابتها من أولئك الباحثين عن عمل.





وركز موراي في مقاله على شبكة «CNBC» على ما جمعه خلال ست سنوات قضاها في التوظيف وتعيين مرشحين في شركات كبرى مثل غوغل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، على ما لا يجب كتابته في السيرة الذاتية.



وأشار بحسب «العربية» إلى درسه الأول بعد التخرج في عام 2013، ومعاناته لإيجاد وظيفة، ما اضطره للاستعانة بأحد الخبراء لكتابة سيرة ذاتية كلفته 650 دولاراً مكونة من ست صفحات، قبل أن يصدمه أحد مسؤولي التوظيف في مركز لياقة بدنية بالسؤال: «هل ترغب في قراءة سيرة ذاتية من ست صفحات فوق كل شيء آخر عليك القيام به في عملك؟».



وكتب موراي: «في تلك الليلة، عدت إلى المنزل وقمت بإعادة صياغة كل شيء بنفسي. كان الأمر متسقاً للغاية في إجراء المقابلات الخاصة بي، لدرجة أن أصدقائي طلبوا مني كتابة سيرهم الذاتية. عندما حصلوا جميعاً على وظائف، كان هذا بمثابة إعلان ميلاد شركة الخدمات الاستشارية Jupiter HR».



* الملخص الشخصي (لأنه حشو ومعلومات مكررة).



* الكلمات الفائضة والحشو.



* الخبرات القديمة غير المناسبة للمستقبل.



* استخدام الصور بأي شكل كان بما فيها الرسم البياني.



* وظائف غير ذات صلة بالوظيفة.

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عكاظ

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