الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الإثنين، 25-07-2022 10:31 ص

5 أمور لا تُضمِّنها سيرتك الذاتية

انواع-السير-الذاتية-جوبس-1514263964


الوكيل الإخباري-كشف المدرب مؤسس شركة Jupiter HR جيرماين موراي، خمسة أمور لا تُكتب في السيرة الذاتية، وقدم مجموعة من النصائح المهمة عند كتابتها من أولئك الباحثين عن عمل.


وركز موراي في مقاله على شبكة «CNBC» على ما جمعه خلال ست سنوات قضاها في التوظيف وتعيين مرشحين في شركات كبرى مثل غوغل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، على ما لا يجب كتابته في السيرة الذاتية.

وأشار بحسب «العربية» إلى درسه الأول بعد التخرج في عام 2013، ومعاناته لإيجاد وظيفة، ما اضطره للاستعانة بأحد الخبراء لكتابة سيرة ذاتية كلفته 650 دولاراً مكونة من ست صفحات، قبل أن يصدمه أحد مسؤولي التوظيف في مركز لياقة بدنية بالسؤال: «هل ترغب في قراءة سيرة ذاتية من ست صفحات فوق كل شيء آخر عليك القيام به في عملك؟».

وكتب موراي: «في تلك الليلة، عدت إلى المنزل وقمت بإعادة صياغة كل شيء بنفسي. كان الأمر متسقاً للغاية في إجراء المقابلات الخاصة بي، لدرجة أن أصدقائي طلبوا مني كتابة سيرهم الذاتية. عندما حصلوا جميعاً على وظائف، كان هذا بمثابة إعلان ميلاد شركة الخدمات الاستشارية Jupiter HR».

* الملخص الشخصي (لأنه حشو ومعلومات مكررة).

* الكلمات الفائضة والحشو.

* الخبرات القديمة غير المناسبة للمستقبل.

* استخدام الصور بأي شكل كان بما فيها الرسم البياني.

* وظائف غير ذات صلة بالوظيفة.

اضافة اعلان

 

 

عكاظ

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize (1)

الأنشطة البشرية مسبب رئيسي لتغير المناخ

2007975

جوجل تطرد مهندس برمجيات كشف سراً !

image (1)

فيديو مرعب .. سائق يجازف بأرواح الركاب أثناء السُّيول في السودان

resize

ماذا يقع إذا أصاب كابتن الطائرة أزمة صحية وسط الجو ؟

444444444444444

فيديو لرجل سوداني يطلق أسماء على القطط يتصدر مواقع التواصل

20220724115559981

حالة نادرة.. ولادة عجل برأسين في البرازيل