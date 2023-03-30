5 تدابير مهمة للعناية بالسيارة مع نهاية الشتاء

الوكيل الإخباري - قالت مجلة السيارات "أوتوجازيته" الألمانية إنه ينبغي اتخاذ التدابير المهمة التالية للعناية بالسيارة استعداداً لفصل الربيع.



ورصدت المجلة بعض الخطوات في هذا الصدد:

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الغسل الجيد: تبدأ أولى مراحل العناية بالسيارة بعملية الغسل الجيد وإزالة الاتساخات العالقة بها من فصل الشتاء المنقضي، خاصة الطين والملح العالق بأسفل الجسم وفي مبيت العجلات، حتى لا يتسبب ذلك في تآكل الجسم وظهور مواضع الصدأ به.



ويفضل بعد ذلك خضوع السيارة لبرنامج غسل خاص في محطة الغسل بأجهزة الضغط العالي، مع العناية بالمقصورة الداخلية وغسل الحصائر والأرضية.



تغيير فلتر حبوب اللقاح: يساعد فلتر حبوب اللقاح على تنقية الهواء في المقصورة الداخلية من حبوب اللقاح، الأمر الذي يعد مفيداً جداً لمن يعانون من حساسية حبوب اللقاح.



فحص الإطارات: يراعى قبل تغيير الإطارات الشتوية بالصيفية فحص كلا الطاقمين، لا سيما الصيفي والتحقق من صلاحيته للسير أو تغييره إذا لزم الأمر. ويوصى بضبط ضغط هواء الإطارات على القيم الموصى بها من قبل الشركة المنتجة.



التخلص من التجهيزات الزائدة: ينصح خبراء السيارات بالتخلص من كل التجهيزات والمعدات الزائدة في السيارة، حيث إن كل وزن زائد يشكل زيادة في معدلات الاستهلاك.



مراجعة مستويات السوائل: يفضل قبل ازدياد درجات حرارة الطقس مراجعة مستويات الزيت الخاص بالمحرك وناقل الحركة وسوائل التبريد الأخرى، وماء غسل الزجاج الأمامي، مع فحص شفرات المساحات.

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