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السبت، 23-10-2021 02:21 م

5 تمارين سهلة لزيادة طول الطفل

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الوكيل الإخباري-تلعب الجينات دوراً مهماً في تحديد طول الإنسان، إلى جانب العديد من العوامل المادية التي يمكن أن تؤثر على الطول.

فيما يلي أكثر 5 تمارين فعالة تساعد الأطفال على زيادة طولهم في مرحلة النمو، وفق صحيفة تايمز أوف إنديا:

السباحة

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تحسن السباحة المرونة وتنشط الخلايا داخل الجسم، وتساعد في تحفيز كل عضلات الجسم مما يساهم في زيادة الطول بشكل طبيعي.



تمارين التعلّق

يعتبر التعلق من أفضل التمارين لزيادة الطول، إذ تساعد في زيادة القدرة على التحمل في الذراعين وتحفز عضلات الجسم العلوية، ما يؤدي إلى تشكيل الجسم بشكل سليم، ما يساعد بدوره في زيادة الطول.



لمس إصبع القدم

تمرين لمس أصابع القدم سهل، ويحفز عضلات الظهر والرجلين، ويمنح عضلات الفخذين تدليكًا لطيفًا. 




وضعية الكوبرا

لأداء وضع الكوبرا، يستلقي الطفل على بطنه ويرفع الجزء العلوي من جسمه ببطء، وينحني بما يسمح به جسمه لتعزيز القدرات المتنامية لخلايا الجسم، ما يساعد في زيادة طوله.



القفز بالحبل

القفز بالحبل يساعد في زيادة الطول، إذ يحفز خلايا الجسم من الرأس إلى القدمين وينشطها، وهو أفضل نشاط عضلي لنمو الجسم الانسيابي وزيادة الطول.


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