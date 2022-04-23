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السبت، 23-04-2022 12:55 م

5 خطوات لإعداد مائدة مثالية لإفطار رمضان 2022

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الوكيل الإخباري - على سفرة الإفطار في رمضان 2022، لا يكفي أن تقدّمي فقط المأكولات الشهية والحلويات والعصائر، بل يجب أن تفكّري في أواني التقديم والصحون والأكواب التي يمكن أن تزيّني طاولتك بها. 

كذلك، سنقدّم لك 5 خطوات أساسية يمكن اتّباعها لتحضير سفرة إفطار مثالية في رمضان 2022:

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1 - أولاً، يمكن البدء بتزيين المائدة ببعض الشموع والفوانيس وإشعال البخور لإضفاء أجواء دافئة ومتميزة على المكان.


2 - الاهتمام بالتفاصيل من خلال اختيار مناديل من القماش أو الكتان لوضعها فوق الصحون، ويمكن إضافة لمسة إبداعية مع خاتمٍ أنيق حول كل منديل.


3 - استخدام أدوات المائدة مثل الصحون والأكواب بألوان وتصاميم مختلفة، للحصول على ديكور عفوي وحيوي يلفت أنظار الضيوف بمظهرٍ لا يُنسى.


4 - إضفاء طابع أنيق على المائدة باستخدام الكؤوس المُذهبة وأطباق الحلوى الشفافة، ما يبرز جمال تفاصيل المائدة. 


5 - استخدام الأزهار بأشكال وألوان مختلفة في منتصف الطاولة أو حولها، لتزيين المائدة بشكلٍ أنيق وجذاب.

 

نواعم

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