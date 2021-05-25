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الثلاثاء، 25-05-2021 11:20 ص

5 عناصر كيميائية جديدة في نواة الأرض

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الوكيل الإخباري- قد يحتوي قلب الأرض، الذي يتكون في الغالب من الحديد وجزء صغير من النيكل، على السيليكون والكبريت والأكسجين والهيدروجين والكربون.

أعلن ذلك، أرتيم أوغانوف، عالم البلورات والأستاذ في معهد سكولكوفو للعلوم والتكنولوجيا، في فعالية "الماراثون التنويري، المعرفة الجديدة".

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ويعتقد العلماء أن نواة الأرض تتكون في الغالب من الحديد وتحتوي على نسبة قليلة من النيكل. ومع ذلك، فإن نحو  10٪ من وزن قلب الأرض تشكلها عناصر أخف وزنا. ويعتبر الباحث الروسي، أرتيوم أوغانوف أحد العلماء الذين يحاولون اكتشاف عناصر كيميائية مجهولة في قلب الأرض.


وقال:" نحن ندرس الآن عناصر مثل السيليكون والكبريت والأكسجين والهيدروجين والكربون"، مضيفا أنه وزملاؤه يعملون الآن على حساب نسبة المكونات المحتملة لنواة الأرض وتفاعلها مع بعضها".


يذكر أن ماراثون "المعرفة الجديدة، أقيم في 20 – 22 مايو في 8 مدن روسية، بما فيها موسكو وبطرسبورغ ، حيث ألقى العلماء والمسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال والفنانون والرياضيون الذين يمثلون روسيا وبلدان أجنبية محاضرات وخطابات وكلمات . وشارك في الفعالية في نظامي أونلاين وأوفلاين ما يزيد عن 5 ملايين شخص.


وتولت جمعية "المعرفة" الروسية تنظيم الماراثون. ومن أهم المواضيع المطروحة لمناقشتها في ماراثون "المعرفة الجديدة كانت "أساطير عن سلطة الذكاء الاصطناعي"، المستقبل الأخضر للصناعة النووية"، الأنظمة البيئية في المستقبل"، الفتيات في العلم" وغيرها.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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