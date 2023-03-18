5 كواكب في عرض سماوي مبهر الشهر الجاري

الوكيل الإخباري - يستعد عشاق الفلك لعرض سماوي مبهر في وقت لاحق من هذا الشهر، وستكون خمسة كواكب من النظام الشمسي مرئية من الأرض كجزء من محاذاة كوكبية نادرة، وفق «روسيا اليوم». وفي 28 مارس، من المتوقع أن يصطف كوكب المشتري وعطارد وأورانوس والمريخ والزهرة معاً.



وسيكون اثنان من الكواكب الأكثر إشراقاً، عطارد والمشتري، ملحوظين بالقرب من الأفق. وعلى الرغم من الحاجة إلى مناظير لتحديد موقع أورانوس، إلا أن المريخ سيكون قابلاً للرصد في المحاذاة بالقرب من القمر.

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