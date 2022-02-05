5000 زهرة أوركيد في مهرجان في لندن - فيديو

الوكيل الإخباري - تنظم حدائق كيو الملكية للنبات في جنوب غربي لندن مهرجاناً لأزهار الأوركيد مع عرض أكثر من خمسة آلاف زهرة ملوّنة احتفالاً بالتنوّع البيئي في كوستاريكا.



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ويسلّط المهرجان الضوء على زهرة «غواريانت ستينيري»، وهي الزهرة الوطنية للبلد الواقع في أمريكا الوسطى والمعروف بجهوده للحفاظ على البيئة. وتتميز هذه الزهرة المهددة بالانقراض بأوراقها الزهرية، وتنمو على أغصان الأشجار وجذوعها في الغابات الرطبة، أو على المنحدرات الصخرية الواقعة على ارتفاعات معينة.

ويفرد المهرجان المقرر إقامته حتى 6 مارس في بيوت زجاجية بُنيت باعتماد معايير الطقس الاستوائي، مساحة للحيوانات في كوستاريكا، من خلال وضع منحوتات تظهر عدداً من الحيوانات من بينها السلاحف بين الأزهار المعروضة.

وقال المتخصص في الورود والمتطوّع في حدائق «كيو» هينك رولينغ لوكالة فرانس برس، «حاولنا عرض أكبر عدد ممكن من الألوان لنقل الزائرين إلى عالم الأزهار الجميل في كوستاريكا».

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