6 نباتات تحميك من بعوض الصيف

الوكيل الإخباري - أحد أكثر العوامل التي تجعلنا لا نتحمل شهور الصيف إلى جانب الحرارة الشديدة؛ هو انتشار البعوض الذي يحرمنا من النوم ويترك لدغات مؤلمة وطنين مزعج طوال ساعات الليل.



وبينما يطمح الجميع في التخلص من البعوض خلال شهور الصيف؛ لا نجد حلا سوى المبيدات الحشرية، ولأن الكثيرين يتجنبون المواد الكيميائية؛ كان البحث عن البدائل الطبيعية أمرا لا مفر منه.

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يبدو الأمر سهلا إذا عدنا إلى وصفات الجدات باستخدام النباتات الطاردة للبعوض، ولحسن الحظ؛ فإنها نباتات وأعشاب ذات روائح زكية ويمكن أيضا الاستفادة منها في الوصفات الشهية. وفيما يلي أبرز النباتات التي يمكن أن تزين شرفتك أو حديقتك وتصبح سلاحك للتخلص من البعوض أيضا.



إكليل الجبل

تكفي مساحة صغيرة لزراعة نبتة إكليل الجبل (روزماري)، وهي نبتة تحتاج فقط لمكان جاف تغمره أشعة الشمس، ويمكنك استخدامه في وصفات الطعام، ورائحته كافية لطرد للبعوض والحشرات.

ويمكن فرك بعض أغصانه على الأذرع والأرجل المكشوفة، حيث يعمل ذلك على إبعاد البعوض والحشرات المزعجة، كما أن دخان إكليل الجبل من الشواية أو حفرة نار صغيرة سيكون وسيلة طرد فعالة للبعوض.



ريحان

أوراق الريحان الطازجة لا تضفي مذاقا مميزا فقط لوصفاتك الشهية، وإنما تتمتع هذه العشبة الجميلة أيضا بفوائد "بستنة" كبيرة، مثل تعزيز نكهة النباتات المجاورة له، وربما الأهم من ذلك، أنها نبات طارد للبعوض.



والمتخصصون في مجال البستنة يوصون بشدة بزراعة الريحان في الحديقة كرادع للبعوض، وذلك بفضل رائحته القوية كما أنه لا يضر بالنباتات الأخرى.

يكفي 100 غرام من أوراق الريحان الطازجة، أضيفي عليها الماء المغلي، وأضيفي الخليط في زجاجة رذاذ نظيفة، ليصبح لديك طارد طبيعي للبعوض.



بلسم الليمون

يحتوي بلسم الليمون على مركب يسمى "سيترونلال" (Citronellal)، ورائحة الليمون النفاذة من بلسم الليمون هي أيضا رائحة لا يحبها البعوض، مما يجعلها إضافة مثالية لمجموعة النباتات الطاردة للبعوض.

ويوصي الخبراء بضرورة توخي الحذر عند زراعة بلسم الليمون في الحديقة، بسبب خصائصه الغازية، ويمكن أن تنتشر بسرعة بمجرد زراعتها؛ لذلك من الأفضل زرعها في أصيص منفصل، وإبقائه بالقرب من الشرفة لإبعاد البعوض.

النعناع البري

أظهرت الدراسات أن الزيت العطري في النعناع البري -والمعروف باسم "النيبتالاكتون" (Nepetalactone)- هو أكثر فعالية في صد البعوض من بخاخات الحشرات التي يتم شراؤها من المتاجر. وإن الزيت العطري للنعناع البري قوي جدا لدرجة أنك تحتاج إلى حوالي عُشر الكمية التي تحتاجها المبيدات الحشرية مثل طارد البعوض الشهير "ديت" (DEET) للحصول على نفس الفعالية.



السترونيلا

لطالما تم تفضيل السترونيلا كواحد من أكثر النباتات فعالية لصد البعوض، ولهذا السبب غالبًا ما يتم صنع الشموع الخارجية وبخاخات الحشرات بزيوتها. يمكنك زرع عشب السترونيلا في حديقتك مباشرة، وتحسين كفاءته عن طريق زراعته بالقرب من نباتات طاردة للبعوض، مثل اللافندر.

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