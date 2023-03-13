6 نصائح عليك أخذها بالاعتبار أثناء التسوق للبقالة

الوكيل الإخباري - عادة ما يكون التسوق للبقالة نشاطاً ممتعاً يتضمن شراء الطعام والمستلزمات المنزلية الأخرى المطلوبة بشكل يومي، لكنها قد تكون مهمة شاقة، إذا لم يكن لديك خطة أو ميزانية واضحة في الاعتبار.



فيما يلي ست نصائح ستجعل شراء البقالة أكثر إنتاجية وفائدة، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:





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ضع خططاً أسبوعية



من الأفضل القيام برحلات أسبوعية إلى متجر البقالة المفضل لديك وشراء كل العناصر حسب الحاجة. احتفظ بمفكرة في مطبخك وقم بتدوين جميع المكونات التي تحتاج إلى شرائها في رحلة التسوق التالية. لن تساعدك هذه القائمة على تتبع العناصر المطلوبة في المطبخ فحسب، بل ستساعدك أيضاً في وضع ميزانية لرحلة التسوق بطريقة أفضل.

اقرأ الملصقات دائماً

تحمل الملصقات بعض المعلومات الحيوية التي يمكن أن تكون مفيدة جداً، مثل تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية التي تعطيك فكرة عن صلاحية المنتج. حاول إلقاء نظرة على مكونات العبوة، وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه مكونات معينة، فيمكن أن تساعدك الملصقات الغذائية في تحديد تلك المكونات.







المنتجات الموسمية

بدلاً من اختيار الأطعمة المجمدة والفواكه والخضروات الباهظة الثمن غير الموسمية، قم بشراء المنتجات الطازجة والموسمية. سواء كان ذلك في الصيف أو الشتاء، هناك فواكه وخضروات خاصة بكل موسم. سيوفر تناول الأطعمة الطازجة والموسمية جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم. من ناحية أخرى، غالباً ما تفقد الأطعمة المجمدة في التخزين البارد عناصرها الغذائية الحيوية أثناء عملية التخزين ولا ينبغي أن تكون خيارك الأول أثناء التسوق.







لا تخزن الأشياء القابلة للتلف

يمكن أن يؤدي شراء المواد القابلة للتلف بكميات كبيرة إلى إهدار الطعام. تأكد دائماً من شراء العناصر القابلة للتلف بكميات صغيرة، بحيث يتم استهلاكها قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها. بعض الأمثلة على المواد الغذائية القابلة للتلف هي الحليب، واللبن الرائب، والبانير، والزبدة، والفواكه، والخضروات، والمواد المخبوزة حديثاً مثل الخبز، والكعك، والبسكويت.







الشراء بالجملة

غالباً ما تحتوي المتاجر على عروض فيها حسومات كبيرة إذا قمت بشراء سلع بكميات كبيرة. عادةً ما يتم تطبيق مثل هذه الحسومات على الشامبو، ومستحضرات الجسم، وصابون غسل اليدين، والمنظفات، والأرز، والبقول، والسكر. تتمتع هذه العناصر بعمر افتراضي طويل ويمكن شراؤها بكميات كبيرة بأمان للاستفادة من الخصومات الكبيرة.







استخدام حقائب التسوق الخاصة بك

عادة ما تقوم محلات البقالة بتسليم العناصر في أكياس بلاستيكية متعددة، مما يزيد من النفايات. احتفظ بأكياس مخصصة من القماش أو لأغراض التسوق واحملها كلما توجهت للتسوق. تأكد من أن حقيبة التسوق الخاصة بك متينة وقادرة على حمل الوزن.

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