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الثلاثاء، 19-04-2022 10:38 ص

6 نصائح ليستفيد طفلك من شهر رمضان

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الوكيل الإخباري - لا تسمحي بأن يمر شهر رمضان الكريم دون أن يستفيد منه طفلك عبر تعلّم أخلاقيات الشهر الكريم، والتعوّد على العبادات، وصنع ذكريات جميلة تدوم.

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تابعي القراءة واحصلي على نصائح تساعد طفلك على الاستفادة من شهر رمضان:

 

1- اهتمي بالتغذية السليمة
طفلك الذي يصوم بحاجة إلى تغذية جيدة حتى يستطيع الصيام بصحة جيدة، لذا احرصي على تقديم غذاء صحي ومتوازن لطفلك في وجبتي الإفطار والسحور، وأكثري من تقديم الأطعمة الصحية مثل الخضروات والفواكه، وإمداده بالأصناف الغنية بالسوائل والعناصر الغذائية مثل الشوربة والحساء.
التغذية الصحية المتوازنة تساعد طفلك على الصيام، كما تحسّن الصحة العامة لطفلك، فيخرج من شهر رمضان بصحة أفضل.

2- اهتمي بنوم طفلك
ثبات مواعيد الإفطار والسحور من شأنه مساعدتك على تنظيم مواعيد نوم طفلك، فاستغلي الفرصة ونظّمي مواعيد نومه قبل انتهاء شهر رمضان، وبالتالي يحصل على نوم كاف يومياً، ما يسهم في نموه الجسدي والعقلي الصحي.

3- علّمي طفلك الأخلاق الحميدة
شهر رمضان فرصة ثمينة لتعليم الطفل الأخلاق الحميدة، وغرس القيم الحسنة فيه، علمي طفلك أهمية الصدق، الضمير، ضبط النفس، مساعدة الفقراء.

4- عوّدي طفلك على الصلاة
مع امتلاء المساجد في شهر رمضان، يصبح من السهل تعويد الطفل على الصلاة عبر اصطحابه إلى المسجد في كل فرض، كما أنها فرصة لغرس أهمية الصلاة في قلبه، وتعليمه أنها أفضل طريقة للتواصل مع الله.

5- أجيبي عن أسئلة طفلك
مع حلول شهر رمضان وبدء الصيام، غالباً ما يبدأ طفلك بطرح الأسئلة عن أهمية الصيام وأسبابه، وهذه فرصة ثمينة للإجابة عن أسئلته وترسيخ عقيدته عن العبادات، وغرس طاعة أوامر الله داخله.

6- اصنعي مع طفلك ذكريات جميلة
اجعلي لرمضان طقوساً خاصة داخل أسرتك، عبر شراء الزينة والفوانيس، مشاركة أفراد العائلة في تزيين المنزل، عمل بعض الأنشطة اليدوية، هكذا تصنعين ذكريات جميلة لا تُنسى مع طفلك، وتجعله ينتظر شهر رمضان كل عام ليحظى بأوقات سعيدة وخاصة.

 

 

نواعم

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