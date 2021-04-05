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الإثنين، 05-04-2021 03:41 م

660 ألف دولار... بلغ سعر شريط لعبة 'ماريو'

بيع-شريط-لعبة-ماريو-قديم-جدا-بمبلغ-660-ألف-دولار


الوكيل الإخباري- بعد نسيانها في درج مكتب لما يقرب من 35 عاما، بيعت نسخة مختومة من لعبة الفيديو "سوبر ماريو بروذرز" في مزاد يوم الجمعة الماضي، مقابل مبلغ خيالي بلغ 660 ألف دولار أمريكي.

وقالت شركة المزادات ومقرها دالاس (الولايات المتحدة) إن شريط الفيديو تم شراؤه في عام 1986، ولم يمسه المشتري حتى يوم عثوره عليه في وقت سابق من هذا العام، وفقا لما نشره موقع "إي.بي" على موقعه الإلكتروني.

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وقال: "بقي في أسفل مكتبي طوال الوقت منذ اليوم الذي اشتريته فيه". "لم أفكر أبدا في أي شيء".

ويعد 660 ألف دولار رقما قياسيا مقابل لعبة فيديو قديمة.


وكانت قد بيعت نسخة من اللعبة تعود لعام 1985 مقابل 114 ألف دولار في تموز الماضي، وحصدت في ذلك الوقت أعلى سعر على الإطلاق مقابل لعبة فيديو.

كما بيعت نسخة مختومة من "سوبر ماريو بروس 3" حطمت الرقم السابق في تشرين الثاني، حيث بيعت مقابل 156 ألف دولار.

 

المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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