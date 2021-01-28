7 دقائق من الرعب.. الكشف عما وجده خبراء ناسا عند الوصول إلى كوكب المريخ

الوكيل الإخباري _ "7 دقائق من الرعب" هكذا وصف خبراء وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" المشاهد المهيبة للحظة هبوط مركبة على كوكب المريخ ، وذلك بسبب أهمية السير في جميع الخطوات كما هو مخطط لها بالضبط، لأن هذا سيشكل خطورة كبيرة على تلك المهمة.

اضافة اعلان



حيث أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا رسمًا متحركًا يوضح كيف ستهبط عربتها الجوالة، التي تزن طنًا واحدًا على سطح المريخ، والتي من المقرر أن تهبط بحلول يوم 18 فبراير/شباط المقبل.



وقد تم إرسال الروبوت إلى فوهة البركان "جيزرو"، للبحث عن أدلة على الحياة الماضية، للقيام بتلك الأعمال، لذلك ينبغي أن يكون الهبوط هادئا حتى لا تتأثر معدات تلك المركبة.



وعلى الرغم من ان المسافة التي تصل لأكثر من 209 ملايين كيلومتر بين الأرض والمريخ، الا انه ينبغي التحكم في كل حركة تراها الرسوم المتحركة بواسطة أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن المركبة.



ويبدأ على ارتفاع أكثر من 100 كيلومتر فوق سطح المريخ، حيث ستواجه المركبة المتجولة المثابرة أولى خصلات الغلاف الجوي.



ففي هذه المرحلة، تتحرك السيارة في كبسولتها الواقية بسرعة 20 ألف كيلومتر في الساعة.



في أكثر من 400 ثانية بقليل، يجب أن يقلل نظام الهبوط هذه السرعة إلى أقل من 1 متر في ثانية على السطح.





ويتم تنفيذ معظم العمل بواسطة درع حراري، وعندما تغرق الكبسولة بشكل أعمق في هواء المريخ، وترتفع درجة حرارتها إلى أكثر من ألف درجة مئوية، ولكن في الوقت نفسه، يؤدي السحب إلى إبطاء السقوط بشكل كبير.



وبحلول الوقت الذي تنتشر فيه المظلة الأسرع من الصوت من الغلاف الخلفي للكبسولة، تم تخفيض السرعة بالفعل إلى 1200 كم في الساعة، ثم ستركب المظلة التي يبلغ عرضها 21.5 مترًا، لما يزيد قليلاً عن دقيقة واحدة، مما يزيد من سرعة الدخول.

المصدر : سبوتنيك



