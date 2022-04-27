7 نصائح لغسيل ملابس مثالي.. ما هي؟

الوكيل الإخباري - إذا كان التنظيف والتنظيم في قائمة المهام المنزلية الدائمة، فالحفاظ على ملابسك وملابس أسرتك نظيفة يجب أن تكون الأولى في هذه الأساسيات، فهناك الكثير من المشاكل مثل البقع أو الصدأ أو بهتان الألوان يمكن أن تؤرقك أثناء الغسيل، وقد تجعلك تتخلصي من قطعة من ملابسك أنت تحبينها، لذا يستعرض اليوم السابع بعض طرق الغسيل الصحيحة للحصول على غسيل نظيف ومعقومي وفقاً لموقع " marthastewart" كما يلي:

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تجهيز الملابس للغسل

قومي بإزالة العملات المعدنية، وإغلاق السحابات "السوست" والتأكد من عدم وجود أوراق بها، ثم قومي بقلب الملابس من الداخل للخارج، مع فك ثنايا القمصان وفرد الياقات.



فصل الغسيل

يفضل فصل الغسيل كل نوع ولون بمفردة، فالملابس البيضاء بعيدة عن الفاتحة أو ملونة، فصل الملابس القطن عن الحرير والصوف والجينز، وفصل الفوط والبشاكير عن الملايات والمفارش، يتم الفصل حتى لو كانت دورة الغسيل واحدة من حيث درجة حرارة الماء وعدد اللفات ونفس نظام العصر.



إزالة البقع قبل الغسل

أفضل طريقة لإصلاح البقعة هي معالجتها قبل أن تتماسك، وذلك بتقشير وغسل المواد الصلبة على حافة الأقمشة، ومسح السوائل بقطعة قماش بيضاء نظيفة من الخارج للداخل لتجنب انتشارها.



زيادة فعالية منظف الغسيل

يمكن استخدام صابونًا أو منظفًا لطيفًا في كل غسلة، مع نصف كوب من مسحوق البورق، وذلك لتعزز قوة التنظيف حسب الحاجة.



غسل ملابس الأطفال بمفردها

يفضل غسل ملابس الأطفال بمفردها وباستخدام كمية أقل من الصابون وعدم إضافة مواد كيماوية غير ضرورية، حتى لا تتأثر بشرة الأطفال ولتنجنب حدوث اي تحسسات على بشرتهم.



غسيل يدوي للأقمشة الحساسة

يمكن غسل الصوف والحرير والحرير الصناعي والكتان الغسل على اليدين دون غسالة، وذلك بغمر الملابس الرقيقة في محلول من الماء الفاتر ومنظف معتدل وحركها لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثم ادعكيها بيدك برفق واتركها تحت الماء حتى تصبح الماء صافية بدون صابون ثم تركها لتصفي دون عصر.

لبنان 24

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