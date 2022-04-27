الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

وفاة وإصابة بليغة بحادث تدهور على الطريق الصحراوي

سعر كيلو الليمون يقفز اليوم إلى 250 قرش

الاتحاد الأوروبي يحذر الشركات من دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

إدراج الكويت ضمن قائمة الإعفاء من تأشيرة شنغن رسمياً

الجامعة الأردنية تعلن حاجتها إلى إيفاد طلبة خارجياً

وفيات الخميس 28-4-2022

الإفتاء توضح حكم دفع زكاة الفطر عن الجنين

إصابة العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال للمصلين في الأقصى

الملك يغادر أرض الوطن إلى أمريكا

أسهم ميتا ترتفع بعد نمو عدد مستخدمي فيسبوك

الأربعاء، 27-04-2022 02:24 م

7 نصائح لغسيل ملابس مثالي.. ما هي؟

cc897adc64


الوكيل الإخباري - إذا كان التنظيف والتنظيم في قائمة المهام المنزلية الدائمة، فالحفاظ على ملابسك وملابس أسرتك نظيفة يجب أن تكون الأولى في هذه الأساسيات، فهناك الكثير من المشاكل مثل البقع أو الصدأ أو بهتان الألوان يمكن أن تؤرقك أثناء الغسيل، وقد تجعلك تتخلصي من قطعة من ملابسك أنت تحبينها، لذا يستعرض اليوم السابع  بعض طرق الغسيل الصحيحة للحصول على غسيل نظيف ومعقومي وفقاً لموقع " marthastewart" كما يلي:

اضافة اعلان

 

تجهيز الملابس للغسل
قومي بإزالة العملات المعدنية، وإغلاق السحابات "السوست" والتأكد من عدم وجود أوراق بها، ثم قومي بقلب الملابس من الداخل للخارج، مع فك ثنايا القمصان وفرد الياقات.

فصل الغسيل
يفضل فصل الغسيل كل نوع ولون بمفردة، فالملابس البيضاء بعيدة عن الفاتحة أو ملونة، فصل الملابس القطن عن الحرير والصوف والجينز، وفصل الفوط والبشاكير عن الملايات والمفارش، يتم الفصل حتى لو كانت دورة الغسيل واحدة من حيث درجة حرارة الماء وعدد اللفات ونفس نظام العصر.

 


إزالة البقع قبل الغسل
أفضل طريقة لإصلاح البقعة هي معالجتها قبل أن تتماسك، وذلك بتقشير وغسل المواد الصلبة على حافة الأقمشة، ومسح السوائل بقطعة قماش بيضاء نظيفة من الخارج للداخل لتجنب انتشارها.

زيادة فعالية منظف الغسيل
يمكن استخدام صابونًا أو منظفًا لطيفًا  في كل غسلة، مع نصف كوب من مسحوق البورق، وذلك  لتعزز قوة التنظيف حسب الحاجة.

غسل ملابس الأطفال بمفردها
يفضل غسل ملابس الأطفال بمفردها وباستخدام كمية أقل من الصابون وعدم إضافة مواد كيماوية غير ضرورية، حتى لا تتأثر بشرة الأطفال ولتنجنب حدوث اي تحسسات على بشرتهم.

غسيل يدوي للأقمشة الحساسة
يمكن غسل  الصوف والحرير والحرير الصناعي والكتان  الغسل على اليدين دون غسالة، وذلك بغمر الملابس الرقيقة في محلول من الماء الفاتر ومنظف معتدل وحركها لمدة ثلاث إلى خمس دقائق، ثم ادعكيها بيدك برفق واتركها تحت الماء حتى تصبح الماء صافية بدون صابون ثم تركها لتصفي دون عصر.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة










 




 

 


 

إقرأ ايضا
ت

ناسا تحذر: كويكب عملاق على وشك تجاوز الأرض اليوم

قبر

ما حكم زيارة القبور في العيد؟

دعاء

خطأ شائع في تحرّي ليلة القدر

_119168898_968e347f-5f9a-45ec-bba2-2aa37561da42

بعد كورونا.. ثلثا الموظفين قد يتركون وظائفهم لهذا السبب

iStock-806137154-2

اعرف نفسك شرب القهوة: هروب من الإرهاق أم عادة وسلوك

135-110823-flames-engulf-fireworks-market-russia-2

روسيا ..ألعاب نارية في مدخل بناية كادت أن تتسبب بكارثة