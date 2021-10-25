8 أماكن حول العالم خالية من السيّارات .. منها المغرب-صور

الوكيل الإخباري-تخيّل أنّك تتجوّل في مكان هادئ، حيث الهواء النقيّ غير ملوّث وخالٍ من دخان السيّارات وأبواقها وضجيجها، ولا قتال من أجل مواقف السيارات، ولا زحمة في الطرقات، ولا يوجد خطر على المشاة والأطفال والحيوانات من السّائقين المهملين.



قد تعتقد أن هذا الأمر مستحيل، وأن هذه الوجهات هي من الخيال، لكنّها في الواقع موجودة في العالم، وهي أماكن سّاحرة حيث لا يُسمح مطلقاً بالسيارات. هناك يجري التنقّل على الأقدام والحمير والدرّاجات وأي وسيلة سوى السيّارة.



لتتأكّد، إليك هذه المجموعة من الأماكن الخالية من السيّارات.

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جيثورن - هولندا

يُعرف الهولنديون بأنهم من الأشخاص الذين يحبّون التجوال بالدراجة. فأكثر ما يلفت في هولندا المشهد الفريد للملكة ماكسيما، وهي تقود الدراجة بثيابها الأنيقة.

أما في Giethoorn، وهي قرية هولندية نموذجيّة، فيستخدم سكّانها قواربهم للتنقّل، بالإضافة إلى الدرّاجات. وهذه القرية المشهورة بالبيوت القديمة والمزارع ذات الأسقف المصنوعة من القش، مبنية على عدد لا يُحصى من الجزر التي تربط بينها الممرات المائية، وأكثر من 170 جسراً خشبيّاً صغيراً.



شامواه - إيطاليا

شامواه قرية جبلية تقع على منحدرات وادي أوستا في شمال غرب إيطاليا. نظراً إلى موقعها على ارتفاع 5954 قدماً، فوق مستوى سطح البحر، أنشئت مسارات جبليّة مشياً على الأقدام أو على ظهر بغل لتسهيل التنقّل في أرجائها. كانت شامواه ولا تزال المدينة الوحيدة في إيطاليا التي لا يمكن الوصول إليها بالسيارة. هذا الأمر ساهم في المحافظة على بيئة القرية، حيث #الطبيعة الرائعة والغابات والجبال والحياة البرية الغنية، من التلوّث والضوضاء الناجم عن وسائل النقل الحديثة.



إيسلاس سيس - إسبانيا

جزر "سيس" هي مجموعة من ثلاث جزر تقع في غاليسيا شمال إسبانيا، في مصب نهر ريا دي فيغو، قبالة ساحل بونتيفيدرا. تعدّ هذه الجزر محميّة طبيعيّة بسبب نبتاتها ومنحدراتها البريّة وطيورها. ترتبط اثنتان من الجزر بشاطئ أبيض عريض مع سهولة الوصول إلى المياه، فكانت مثاليّة لقضاء عطلة مع الأطفال.

حماية الطبيعة صارمة في هذه الجزر، فلا يُمكن الوصول إليها إلا بوساطة العبّارة، ولا يُسمح بسير السيّارات فيها. تتوافر في الجزيرة مسارات للمشي لمسافات طويلة، وساحة مخصّصة للتخييم.



زيرمات - سويسرا

"زيرمات" مدينة راقية وشهيرة للغاية في كانتون "فاليه"، في جبال الألب السويسرية. تحيط بها أعلى قمم جبال الألب السويسرية، وأشهرها جبل ماترهورن، ما يجعلها وجهة مثاليّة لقضاء العطلات في الصيف والشتاء.

مع ما يقرب من مليوني زائر سنوياً، ليس من المستغرب أن تكون زيرمات خالية تماماً من السيارات للحفاظ على بيئتها قدر الإمكان. يمكن الوصول إلى المكان بوساطة قطار Glacier Express الشهير.



هيدرا - اليونان

"هيدرا" واحدة من أكثر الجزر جذباً في اليونان. على بعد ساعة تقريباً، بوساطة القارب من أثينا، يمكن الوصول إلى هذه الجزيرة التي تعدّ وجهة مثاليّة للهروب من صخب المدينة. لا يُسمح للسيّارات بالسير على هذه الجزيرة الهادئة، باستثناء شاحنات القِمامة وسيّارات الإسعاف. يُمكنك التنقّل في الشوارع الضيّقة المرصوفة بالحصى سيراً على الأقدام، وبوساطة البغال والحمير، ممّا يتيح لك الاستمتاع بمشاهد البيوت التقليدية البيضاء والزرقاء .





سارك - المملكة المتحدة

سارك هي أصغر جزيرة في بيليويك في غيرنسي، وتقع في خليج سانت مالو ضمن القناة الإنكليزية. يمكن الوصول إليها بالعبّارة التي تنطلق يومياً من مرفأ سانت بيتر. تعدّ هذه الجزيرة جنّة طبيعية لما تتميّز به من منحدرات وكهوف وغابات وأكواخ حجريّة تقليديّة.

لا يسمح باستعمال السيّارات في الجزيرة، بل يكون التجوال في أنحائها بواسطة العربات التي تجرّها الخيول.





فاس البالي - المغرب

تعدّ فاس البالي أقدم جزء مسوّر من مدينة فاس المغربيّة القديمة. عند الدخول إليها عبر بوابات المدينة، عليكم باكتشاف أزقّتها الضيّقة سيراً على الأقدام. أشهر ما يُمكن زيارته في المدينة الجامعة المغطاة بالخزف المطليّ بألوان زاهية، والتي تعود إلى القرن التاسع، والمسجد التاريخيّ، وسوقها النابضة بالحياة، حيث يمكنكم شراء العطور والتوابل والمصابيح والسّلع الجلديّة الجميلة.







جزيرة ماكيناك - ميشيغان

تقع جزيرة ماكيناك في بحيرة هورون بين شبه جزيرة ميشيغان العليا والسفلى. تشتهر بمعالمها المبنيّة من الحجر الجيري، والتي هي عبارة عن مجموعة مسوّرة من المباني العسكريّة. جزيرة ماكيناك خالية تماماً من السيّارات، ويسيطر المشاة والدراجات على الطرق. يُمكن لعشّاق الفنون الاستمتاع بزيارة متحف الجزيرة، وشراء القطع الفنيّة المميّزة.



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