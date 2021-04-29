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الخميس، 29-04-2021 01:59 م

8 نصائح تحقق إنتاجية عالية في العمل من المنزل

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الوكيل الاخباري - يلقى مجال العمل عن بعد رواجا كبيرا خاصة بعد تفشي فيروس كورونا في العالم، ولكن العاملون في هذا المجال يعانون من تشتت الانتباه بسبب البيئة المحيطة وظروف العمل الاستثنائية.

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* إليك 8 نصائح للتغلب على هذه المصاعب وزيادة الإنتاجية:

- إنشاء مساحة عمل مرتبة ونظيفة:

إن مساحة العمل النظيفة والمرتبة والمضاءة وقليلة مصادر الإلهاء وتنظيم الأدوات والتخلّص من الأشياء التي لم تعد هناك حاجة إليها، يساعد في التركيز بشكل أفضل.

- تحديد الأولويات:

تدوين المهام التي يجب إنجازها بصورة يوميّة، مع التخطيط الصحيح مسبقاً، الأمر الذي يساعد في التركيز على النقاط المهمّة.


- تقسيم المهام على دفعات:

مراجعة قائمة المهام اليومية وجمع المتشابهة معا"، فيقسم اليوم إلى أجزاء، مع تعيين وقت زمني لكل مهمة.


- إيقاف تشغيل الإشعارات:

تشير الدراسات إلى أن الأمر يستغرق 25 دقيقة في المتوسط لإعادة التركيز بعد المقاطعة. لذا، فإن وسائل التواصل الاجتماعي وإشعارات التطبيقات الأخرى تشتت الانتباه حقاً. وبالتالي يجب إيقاف تشغيل الإشعارات وتقليل الانقطاعات، والتوقف عن فحص رسائل البريد الإلكتروني.


- تجنّب كثرة المهام في وقت واحد:

يجب الاعتياد على التركيز على مهمة واحدة في كل مرة حيث أن كثرة المهام تقلل الإنتاجية.


- القيام ببعض الأنشطة البدنية:

يؤدي أخذ فترات راحة من العمل لأداء التمارين الرياضية مثل (المشي وأداء تمارين الإطالة) إلى تقليل التوتر وتحسين الإنتاجية.


- أخذ فترات من الراحة بعد كل 90 دقيقة:

يمكن أن يؤدي أخذ فترات قصيرة من الراحة، إلى تحسين مستوى التركيز والأداء، حيث لوحظ أن من يعملون خلال فترات لا تزيد عن 90 دقيقة أكثر إنتاجية.

 

سبوتنيك

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