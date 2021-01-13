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الأربعاء، 13-01-2021 04:17 م

91 عام على ظهور ميكي ماوس الأول

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الوكيل الإخباري _ يصادف اليوم 13 يناير، الذكرى الـ91 للظهور الأول للشخصية الكرتونية الأكثر جماهيرية في العالم “ميكي ماوس”، والتي ظهرت للمرة الأولى عام 1930.

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ويعود أصله إلى فأر حقيقي في منزل والت ديزني الريفي، والتي سرعان ما رسمها الفنان أب أيوركس ، وقد أصبحت الشخصية المحببة للصغار والكبار على حد سواء، بينما تحتفل الشخصية بعيد ميلادها في 18 نوفمبر من كل عام.


ويرتدي ميكي ملابس أنيقة، ويتصرف تصرفات تشبه البشر، هي طبيعة “ميكي”.
وأثرى رفيق الصغار الذي يعد خيال الطفولة بالعديد من المغامرات مع صديقته «ميني ماوس» وكلبه «بلوتو» وأصدقائه «بطوط» و«بندق».


وبدأت سلسلة الأفلام الكارتونية “ميكي ماوس” في الظهور قبل أكثر من 90 عاماً، وأضحت شهرتها غير مسبوقة إلى أن أصبحت اللوغو الرسمي لاستوديوهات ديزني.

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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