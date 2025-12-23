أبرد بقعة على وجه الأرض

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة تاس، نقلا عن المركز الروسي للأرصاد الجوية، بأن جمهورية ساخا أصبحت أبرد منطقة على وجه الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



ووفقا لخبراء الأرصاد الجوية، شهدت منطقة ياقوتيا موجة برد غير معتادة، سُجِّلت خلالها، يوم 22 ديسمبر الجاري، أدنى درجات الحرارة على سطح الأرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسُجِّلت أدنى درجة حرارة في مدينة بوكروفسك، حيث بلغت 51.7 درجة مئوية تحت الصفر.



كما سُجِّلت في بلدة سوخانا درجة حرارة بلغت 49.4 درجة مئوية تحت الصفر، فيما وصلت في بلدة كريست خالجاي إلى 48.7 درجة مئوية تحت الصفر.



في المقابل، سُجِّلت أعلى درجات الحرارة في العالم في بلدة تلفير الأسترالية، حيث بلغت 44.1 درجة مئوية، بينما سجل مطار سيدني 42.6 درجة مئوية، وبلغت في مدينة أبينغتون بجمهورية جنوب إفريقيا 39.2 درجة مئوية.