أبرز النصائح لتعيش "دون ندم"

الوكيل الإخباري- في ختام عام وبدء آخر، قد يتساءل البعض ما إذا كانوا يستفيدون من وقتهم بشكل كامل؟. يشير كارل بيليمر، عالِم الشيخوخة بجامعة كورنيل، إلى أن كبار السن يمكن أن يقدموا رؤى قيمة حول هذا الموضوع.

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وقال بيليمر في مقابلة مع "Today": "إذا وصلت إلى نهاية حياتك دون أي ندم، فقد يعني ذلك أنك لم تعش حياة مثيرة. كبار السن يندهشون من كيف يضيع الناس وقتهم في معارك تافهة واستياء وقلق".

وفي كتابه "30 درسًا للحياة: نصائح مجربة وصحيحة من أكثر الأمريكيين حكمة"، أجرى بيليمر وفريقه مقابلات مع 1500 شخص فوق سن 65 عامًا لاستكشاف أكبر مخاوفهم بشأن خيارات حياتهم.



وبحسب موقع "Today"، فيما يأتي أبرز المخاوف ونصائحهم لتجنبها:



اختيار الشريك المناسب

اختيار شريك الحياة من أبرز القرارات التي يتخذها الإنسان، يشير بيليمر إلى أن بعض الناس يندمون على التسرع في هذا الاختيار.



وقالت إحدى النساء التي عانت علاقة غير جيدة: "من الأفضل عدم الزواج من الشخص الخطأ".

نصيحتهم: خذ وقتك للتعرف على الشخص قبل الالتزام.



حل النزاعات العائلية في وقتها

الكثيرون يندمون على عدم محاولة إصلاح الخلافات العائلية. أشار بيليمر إلى أن كبار السن الذين فقدوا الاتصال بأبنائهم يتمنون لو أنهم بذلوا جهدًا أكبر للتصالح.



نصيحتهم: حاول دائمًا إصلاح الخلافات، سواء مع الأهل أو الأصدقاء.

يشير كبار السن إلى أنهم ندموا على عدم الاستفادة من الفرص المهنية؛ بسبب خوفهم من المخاطرة.

ينصح جيريمي بلوم، مؤسس Wish of a Lifetime، بالتحلي بالشجاعة لاغتنام الفرص وعدم التمسك بالراحة في الوظائف الحالية.

نصيحتهم: لا تخف من المخاطرة وقل دائمًا نعم للفرص المهنية.



الاعتناء بالصحة

العديد من كبار السن يندمون على إهمال صحتهم، مثل التدخين أو عدم ممارسة الرياضة، يشير بيليمر إلى أن الاستمرار في أسلوب حياة غير صحي يمكن أن يؤدي إلى سنوات من الأمراض المزمنة.

نصيحتهم: انتبه لصحتك وغيّر نمط حياتك إذا لزم الأمر.



التعبير عن المشاعر



كثير من كبار السن يندمون على عدم التعبير عن مشاعرهم بالقدر الكافي، خاصةً الحب والامتنان. قال بيليمر: "لا يمكنك العودة وطلب المغفرة أو الاعتذار من شخص متوفّى".