أب وطفله ينجوان من 'فجوة الموت' بين القطار والرصيف في الهند - فيديو

وكان الأب يركض حاملاً طفله للحاق بقطار Kashi Express قبل مغادرته، إلا أنه فقد توازنه وسقط في الفجوة الخطرة بين القطار والرصيف، ليتعرض مع طفله للجرّ لمسافة على طول الرصيف وسط حالة من الذعر بين المسافرين.
وسارع موظفو السكك الحديدية وعدد من الركاب إلى التدخل، حيث تمكن بعض الركاب داخل القطار من سحب الأب وطفله إلى العربة، بالتزامن مع إيقاف القطار بشكل طارئ، ما أنقذهما من كارثة محققة.
ووفقًا لتقارير إعلامية، نجا الأب وطفله دون إصابات، فيما انتشرت مقاطع فيديو للحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلًا واسعًا.
وعقب الواقعة، جددت هيئة السكك الحديدية تحذيراتها من مخاطر الصعود أو النزول من القطارات أثناء حركتها، مؤكدة أن هذه السلوكيات تشكل تهديدًا مباشرًا للحياة.
Why the rush? Your life is in your hands. Be careful; your luck isn't always good. pic.twitter.com/Sz6vukZS1v
