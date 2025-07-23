الأربعاء 2025-07-23 11:31 ص
 

أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق

8عهت
تعبيرية
 
الأربعاء، 23-07-2025 11:08 ص

الوكيل الإخباري-   ضبطت الشرطة العراقية أبًا حاول بيع ابنته البالغة من العمر 10 سنوات مقابل 80 مليون دينار عراقي (أكثر من 60 ألف دولار)، في حادثة صادمة وقعت في العاصمة بغداد يوم الاثنين.

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وذكرت وسائل إعلام  أن قوة أمنية أحبطت العملية بعد نصب كمين محكم، وأنقذت الطفلة التي وُلدت عام 2015، فيما تم توقيف الأب تمهيدًا لمحاكمته بتهمة الاتجار بالبشر.


ولم تكشف الجهات الأمنية عن الجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة، كما لم تُعرف بعد دوافع الجريمة.


الحادثة أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مع تصاعد الدعوات لتوسيع دور الرعاية الحكومية لحماية الأطفال من التعنيف والاستغلال الأسري.


ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الجرائم المماثلة التي شهدها العراق مؤخرًا، من بينها محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى قبل أشهر.

 


ارم نيوز 

 
 
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