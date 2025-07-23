أبٌ يبيع طفلته مقابل 60 ألف دولار في العراق

وذكرت وسائل إعلام أن قوة أمنية أحبطت العملية بعد نصب كمين محكم، وأنقذت الطفلة التي وُلدت عام 2015، فيما تم توقيف الأب تمهيدًا لمحاكمته بتهمة الاتجار بالبشر.
ولم تكشف الجهات الأمنية عن الجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة، كما لم تُعرف بعد دوافع الجريمة.
الحادثة أثارت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مع تصاعد الدعوات لتوسيع دور الرعاية الحكومية لحماية الأطفال من التعنيف والاستغلال الأسري.
ويأتي هذا الحادث في سياق سلسلة من الجرائم المماثلة التي شهدها العراق مؤخرًا، من بينها محاولة زوجين بيع طفلتهما الرضيعة في محافظة ديالى قبل أشهر.
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