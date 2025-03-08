أب يُعاقب طفليه بطريقة مروعة في مصر

استغل الطفلان غياب الوالد عن المنزل أثناء توجهه إلى عمله، وشرعا في الصراخ طلبًا للنجدة. وسمع الجيران استغاثتهما، فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور. وعندما وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بقيادة رئيس المباحث، فوجئوا بالمشهد المروع.
وبعد ساعات من الانتظار، عاد الأب إلى منزله دون أن يدرك ما ينتظره. وعند مواجهته، اعترف بفعلته مبررًا تصرفه بقوله: "كنت بأربيهم.. بيهربوا من البيت من غير إذني".
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأب لضمان حماية الطفلين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات القاسية.
-
أخبار متعلقة
-
احذر النصب.. 10 نصائح عليك معرفتها عند التسوق في رمضان
-
فيديو حقق 18 مليون مشاهدة .. وداعا للقلق في دقيقة واحدة
-
هل يصبح الموز فاكهة نادرة عالميا؟
-
أسراب الجراد تجتاح الجنوب الليبي وتهدد الأمن الغذائي - صور
-
تقرير تشريح جثة جين هاكمان .. ظلّ حيا مع زوجته المتوفاة لأسبوع
-
7 متهمين في وفاة مارادونا يواجهون عقوبة السجن 25 عامًا
-
بالفيديو .. الداعية عثمان الخميس يتراجع عن تصريحه المثير للجدل
-
لتعزيز الطاقة.. ماذا نأكل على السحور؟