أب يُعاقب طفليه بطريقة مروعة في مصر

الوكيل الإخباري- تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة من إنقاذ طفلين تعرضا لمعاقبة قاسية من قبل والدهما، حيث قام بتقييدهما بسلاسل حديدية حول رقبتيهما. وقد استغاث الطفلان، رهف (10 سنوات) وشقيقها محمود (13 عامًا)، بالجيران من شرفة شقتهما الصغيرة بعد أن مكّلهما الأب بالأغلال.

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استغل الطفلان غياب الوالد عن المنزل أثناء توجهه إلى عمله، وشرعا في الصراخ طلبًا للنجدة. وسمع الجيران استغاثتهما، فقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور. وعندما وصلت قوات الأمن إلى مكان الحادث بقيادة رئيس المباحث، فوجئوا بالمشهد المروع.



وبعد ساعات من الانتظار، عاد الأب إلى منزله دون أن يدرك ما ينتظره. وعند مواجهته، اعترف بفعلته مبررًا تصرفه بقوله: "كنت بأربيهم.. بيهربوا من البيت من غير إذني".



وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأب لضمان حماية الطفلين ومنع تكرار مثل هذه التصرفات القاسية.