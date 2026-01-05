الإثنين 2026-01-05 02:35 م

أب يلقى حتفه أثناء إنقاذ نجله من الغرق في مصر

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   شهدت محافظة أسيوط حادثًا مأساويًا، لقي فيه أب مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ نجله الصغير من السقوط في مجرى مائي. ووفق التحقيقات، توقف الأب لإصلاح عطل مفاجئ في سيارته، وأثناء انشغاله سقط الطفل في المياه بعد اختلال توازنه.

وسارع الأب إلى إنقاذ نجله ونجح في ذلك، لكنه فارق الحياة غرقًا في موقف بطولي هزّ مشاعر الأهالي.

 

وانتقلت قوات الشرطة وفرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثمان الأب، فيما أكد مصدر طبي استقرار حالة الطفل.

 

 ارم نيوز 

 
 


