أثار ذعر المارة.. سقوط مروع لشاب من فوق "الروشة" في لبنان (فيديو)

الأمن اللبناني في مكان الحادث
الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو متداول قلقاً واسعاً في بيروت، بعدما وثّق سقوط شخص قبالة صخرة الروشة.

وأفادت قناة «الجديد» بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني حضرت فوراً إلى المكان وتمكنت من إنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.


كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، مع تطويق الموقع مؤقتاً لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان سلامة المارة.

 

 

