أثار ذعر المارة.. سقوط مروع لشاب من فوق "الروشة" في لبنان (فيديو)

وأفادت قناة «الجديد» بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني حضرت فوراً إلى المكان وتمكنت من إنقاذ الشخص ونقله إلى المستشفى، حيث وُصفت حالته بالمستقرة.
كما حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث، مع تطويق الموقع مؤقتاً لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان سلامة المارة.
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي:
أنقذ عناصر الدفاع المدني، عند الساعة ١٣:٣٩ من تاريخ اليوم، مواطناً كان قد حاول الإنتحار عبر القفز في البحر مقابل صخرة الروشة.
كما عملوا على نقله الى… pic.twitter.com/FmlFM7Soz2
