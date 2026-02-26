أثناء النوم.. أب يخنق طفلته الرضيعة ويقتلها في ايطاليا

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "كورييري روما" الإيطالية أن حادثًا مأساويًا وقع في بلدية ريتي، حيث انقلب أب عن طريق الخطأ أثناء النوم على جسد طفلته الرضيعة البالغة من العمر 10 أشهر، مما أعاق تنفسها.



وأفاد الرجل أنه عند استيقاظه وجد ابنته زرقاء اللون غير قادرة على التنفس، فاتصل فورًا بخدمات الطوارئ.

اضافة اعلان