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أجسام طائرة تثير حيرة الأمريكيين.. والحكومة "لا تعرف مصدرها"

وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الأجسام الطائرة ليست ملكا لها
وزارة الدفاع الأميركية قالت إن الأجسام الطائرة ليست ملكا لها
الإثنين، 16-12-2024 08:12 ص
الوكيل الإخباري- أثارت أجسام طائرة غامضة شوهدت فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة، حيرة وتساؤلات بشأن ماهيتها، وسط دعوات لتدخل الحكومة والجيش لإبعاد أي خطر ربما تحمله.اضافة اعلان


وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد رصد عدد كبير من هذه الأجسام خلال الأسابيع الأخيرة، فوق مناطق سكنية ومواقع محظورة وبنى تحتية حيوية.

وفرضت هذه الوقائع ضغوطا على الحكومة الأمريكية لتقديم ما لديها من معلومات بشأنها، وحث مسؤولون السكان على الهدوء مؤكدين أنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الأجسام تشكل تهديدا أمنيا.

ونقلت تقارير صحفية أمريكية عن وزارة الدفاع (بنتاغون)، قولها إن هذه الأجسام "ليست ملكنا".

وقال وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في تصريحات تلفزيونية، أمس الأحد: "أريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أننا نعمل على ذلك"، في إشارة إلى المساعي الهادفة لكشف حقيقة هذه الأجسام.

ودفعت الأنشطة المرصودة مطارا واحدا على الأقل، هو مطار ستيوارت الدولي في نيويورك، إلى إغلاق مدارجه مؤقتا لمدة ساعة تقريبا ليل الجمعة.



وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول، السبت الماضي: "ذهب هذا إلى أبعد مما ينبغي"، مضيفة أنها طلبت من مركز استخبارات الولاية الشهر الماضي، التحقيق في تحليق أجسام طائرة، والتنسيق مع سلطات إنفاذ القانون الفدرالية لمعالجة الأمر.

كما قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه طلب من وزارة الأمن الداخلي نشر أنظمة خاصة تستخدم طرقا حديثة لكشف حقيقة الأجسام الطائرة.

وقال شومر الأحد: "إذا كانت التكنولوجيا موجودة لتحلق طائرة مسيّرة في السماء، فهناك بالتأكيد التكنولوجيا التي يمكنها تتبع هذه الطائرة بدقة وتحديد ما يحدث".

والخميس قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي في بيان مشترك، إنه "لا يوجد دليل في هذا الوقت على أن الأجسام الطائرة المبلغ عنها تشكل تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة، أو أن لها صلة بدول أجنبية".

ورغم تطمينات المسؤولين، يواصل الساسة الأمريكيون الضغط للحصول على مزيد من المعلومات بشأن المشاهد المريبة للأجسام الطائرة.

وفي مقاطعة موريس بولاية نيوجيرسي، دعا المسؤولون الحكومة إلى "حشد جميع الموارد المتاحة لها، بما في ذلك الجيش، لكشف طبيعة هذه الظاهرة".

سكاي نيوز
 
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