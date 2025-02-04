أجمل كلمة في القاموس.. 'تعريفة' ترامب وتجارة الكلمات بين لغات الغرب والشرق

الوكيل الإخباري- كلمة "تعريفة" التي تُستخدم في المعاملات الجمركية اليوم تحمل تاريخًا لغويًا طويلًا عبر عدة لغات. أصل الكلمة يعود إلى العربية "تعريف"، التي تعني "الإشعار" أو "جدول الأسعار"، وانتقلت عبر الفارسية والتركية، ثم اللاتينية والفرنسية، لتصل إلى الإنجليزية. بعض المصادر تشير إلى أن الكلمة قد تكون نشأت من ممارسات القراصنة في جزيرة طريف الإسبانية، حيث كانت تفرض رسوماً على التجار.





اضافة اعلان

كما أن الكلمات مثل السلع تُخضع لتعديلات عند انتقالها بين اللغات، فتتكيف حسب السياقات المختلفة. فيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد وصف "التعريفة" بأنها "أجمل كلمة في اللغة الإنجليزية"، رغم أن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن فرض التعريفات الجمركية لا يؤثر فقط على الشركات الأجنبية، بل يرفع الأسعار على المستهلكين .