أجور الطيارين بين الواقع والخيال

الوكيل الإخباري- يقضي الطيارون سنوات طويلة في التدريب قبل تولي مسؤولية قيادة الطائرات وضمان سلامة الركاب، لكن رواتبهم تثير دهشة الكثيرين.

اضافة اعلان



فقد نشر الطيار الأمريكي كوربين ويليامز كشف راتبه لدى شركة «ساوث ويست»، موضحًا أنه خلال عامين ونصف فقط بلغت أرباحه الإجمالية 292,260 دولارًا. وكشف الإيصال عن دخل أسبوعي قدره 16,762 دولارًا خلال النصف الأول من ديسمبر 2025، ليصل صافي الراتب بعد الاستقطاعات إلى 10,957 دولارات.



ويأتي ذلك بعد تداول كشف راتب طيار آخر لدى «الخطوط الجوية الأمريكية»، تجاوز دخله السنوي نصف مليون دولار. وبلغ معدل أجره الأساسي 361 دولارًا للساعة، إضافة إلى حوافز تشمل الرحلات الليلية واختبارات السلامة.



وخلال أسبوع واحد فقط، حقق هذا الطيار 35,963 دولارًا، منها 26,162 دولارًا مقابل 95 ساعة طيران، فضلًا عن 3,638 دولارات من برنامج مشاركة الأرباح و3,806 دولارات حوافز أداء.



وأظهر الإيصال أن إجمالي أرباحه منذ بداية العام بلغ 457,895 دولارًا، ما أثار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر كثيرون عن دهشتهم من حجم هذه الرواتب.