أحذية بذكاء عصبي.. هل أصبحت نايكي تدرب الدماغ؟

11:14 ص

الوكيل الإخباري- أثارت أحذية "Nike Mind" من شركة نايكي اهتمامًا واسعًا منذ طرحها، بعدما نفدت سريعًا في الأسواق، بفضل فكرتها الجديدة التي تعتمد على ما تسميه الشركة "الأحذية القائمة على العلوم العصبية". اضافة اعلان





وتعتمد الأحذية على 22 عقدة من الرغوة داخل النعل، صُممت لتحفيز مستقبلات الإحساس في القدم، بهدف تعزيز التركيز وتقليل التشتت الذهني، حيث تقول نايكي إن تطويرها استغرق 10 سنوات من الأبحاث.



وتؤكد الشركة أن الاختبارات أظهرت تأثيرًا على مناطق في الدماغ مرتبطة بالحركة والإحساس والتفكير، لكنها لم تنشر حتى الآن أبحاثًا علمية محكّمة تثبت هذه النتائج.



ورغم أن الحذاء مخصص قبل وبعد المنافسات وليس أثناء التمارين، فقد لاقى إقبالًا كبيرًا، حيث سجل أكثر من مليوني شخص طلبات للحصول على إشعارات إعادة توفره.



ويرى خبراء أن الفكرة تشبه بعض ممارسات التأمل التي تركز على الإحساس الجسدي، لكنهم يشيرون إلى الحاجة لمزيد من الأدلة العلمية لإثبات تأثيرها الفعلي على القدرات العقلية.









