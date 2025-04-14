أخطاء تدمر أواني الطهي الحديدية في مطبخك

🔸 التسخين السريع: وضع الأواني على نار عالية مباشرة قد يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للحرارة وتلف الطلاء. الأفضل تسخينها تدريجيًا على نار هادئة لمدة 3 دقائق.
🔸 استخدام أدوات معدنية: تجنبي استعمال المعالق والسكاكين المعدنية لأنها قد تخدش الطلاء. استخدمي أدوات خشبية أو سيليكون لحماية السطح.
🔸 غسل الأواني وهي ساخنة: تعرّض الأواني لتغيير مفاجئ في الحرارة قد يؤدي إلى تشقق الطلاء. اتركيها لتبرد قبل غسلها.
🔸 وضعها في غسالة الصحون: رغم أن بعض الشركات تروّج بأنها آمنة للغسالة، إلا أن المنظفات القاسية والحرارة العالية قد تبهت الطلاء وتقلل جودته. يُفضل غسلها يدويًا بالماء الدافئ والصابون.
🧽 باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على أوانيك في أفضل حالة لأطول فترة ممكنة.
-
أخبار متعلقة
-
مقارنة بين أداء مايكل جوردان وليبرون جيمس
-
تاريخ المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة (الكلاسيكو)
-
تخزين الطعام بشكل سليم: 8 خطوات للحفاظ على جودته وصحته
-
دول تقدم حوافز مغرية للانتقال إليها: من منح سكنية إلى مساعدات مالية
-
النعامة "هدهد" تعود إلى منزلها في تركيا بعد معاناة من الوحدة
-
المغرب .. وفاة معلمة متأثرة باعتداء طالب عليها وسط غضب كبير - فيديو
-
الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني في سيلفي حديث الشارع السوري
-
تصرف محرج من ترامب تجاه زوجة روبرت كينيدي جونيور يثير الجدل - فيديو