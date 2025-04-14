أخطاء تدمر أواني الطهي الحديدية في مطبخك

الوكيل الإخباري- تُعتبر أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر المطلي (Cast Iron Cookware) من القطع المتينة والعملية في المطبخ، إذ تجمع بين الصلابة وسهولة التنظيف. لكن هناك أخطاء شائعة قد تضر بهذه الأواني وتقلل من عمرها الافتراضي، تعرفي عليها لتفاديها:

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🔸 التسخين السريع: وضع الأواني على نار عالية مباشرة قد يؤدي إلى توزيع غير متساوٍ للحرارة وتلف الطلاء. الأفضل تسخينها تدريجيًا على نار هادئة لمدة 3 دقائق.

🔸 استخدام أدوات معدنية: تجنبي استعمال المعالق والسكاكين المعدنية لأنها قد تخدش الطلاء. استخدمي أدوات خشبية أو سيليكون لحماية السطح.

🔸 غسل الأواني وهي ساخنة: تعرّض الأواني لتغيير مفاجئ في الحرارة قد يؤدي إلى تشقق الطلاء. اتركيها لتبرد قبل غسلها.

🔸 وضعها في غسالة الصحون: رغم أن بعض الشركات تروّج بأنها آمنة للغسالة، إلا أن المنظفات القاسية والحرارة العالية قد تبهت الطلاء وتقلل جودته. يُفضل غسلها يدويًا بالماء الدافئ والصابون.



🧽 باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على أوانيك في أفضل حالة لأطول فترة ممكنة.