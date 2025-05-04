أخطاء شائعة في السيرة الذاتية وكيفية إبراز إنجازاتك بذكاء

أبرز الأخطاء التي يجب تجنبها:
التنقل الوظيفي المتكرر: قد يترك انطباعًا سلبيًا عن عدم الاستقرار، لذا احرص على توضيح أسباب الانتقال وكيف أضفت قيمة في كل وظيفة.
عدم توثيق الإنجازات: الاكتفاء بسرد المهام دون إبراز النتائج يقلل من قوة السيرة الذاتية.
كيف تبرز إنجازاتك بفعالية؟
تحدث بلغة النتائج والتأثير وليس فقط الواجبات.
استخدم أرقامًا أو أمثلة ملموسة (مثل تحسين الأداء بنسبة معينة أو قيادة مشروع ناجح).
في المشاريع الجماعية، لا تكتفِ بذكر العمل ككل، بل سلط الضوء على دورك الفردي بالتفصيل.
نصيحة عملية:
📌 سجل إنجازاتك أولًا بأول. التوثيق الفوري يساعدك على استرجاع التفاصيل بسهولة عند تحديث السيرة الذاتية لاحقًا.
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