الخميس 2026-01-15 01:46 م

أخطر لحظات الرحلة.. ما لا تلاحظه أثناء الإقلاع والهبوط

45
تعبيرية
 
الخميس، 15-01-2026 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   بينما تمر لحظتا الإقلاع والهبوط سريعًا بالنسبة لمعظم الركاب، تُعدّان أخطر مراحل الرحلة بالنسبة لطاقم الطائرة، إذ تتطلبان أعلى درجات التركيز والالتزام ببروتوكولات صارمة للسلامة.

اضافة اعلان


خلال هذه الفترات الحرجة، يفحص طاقم الضيافة المقصورة ويتأكد من جلوس الركاب بشكل صحيح، وربط أحزمة الأمان، وطي الطاولات، ووضع المقاعد في الوضع العمودي، ما يتيح للطاقم التركيز الكامل على إجراءات السلامة. ويؤكد خبراء الطيران أن معظم الحوادث تقع أثناء الإقلاع أو الهبوط.


وتوضح كاثرين دروسوس، مضيفة طيران ومشرفة رحلات في شركة "سيروس لخدمات الطيران"، أن الطاقم يحرص خلال هذه المراحل على تأمين المقصورة، وتقديم عرض السلامة، وتجهيز الركاب لأي طارئ محتمل.


وقد يلاحظ الركاب جلوس أفراد الطاقم بوضعية مستقيمة مع تثبيت أيديهم على أفخاذهم أو تحت أرجلهم، وهي ما تُعرف بـ"وضعية التثبيت"، وتهدف إلى تقليل خطر الإصابات أثناء الحركة المفاجئة أو الاضطرابات، مع الحفاظ على الجاهزية التامة للتدخل السريع.


وتضيف دروسوس أن هذه الوضعية قد تختلف بين شركات الطيران، لكن الهدف واحد: الاستقرار، واليقظة، والاستعداد الفوري. كما يقوم الطاقم بتدريب ذهني صامت على إجراءات الطوارئ، مثل الإخلاء وتحديد المخارج.


ورغم أن الركاب غير ملزمين باتباع هذه الوضعية، ينصح الخبراء بالانتباه لعرض السلامة، وقراءة بطاقة الإرشادات، وربط أحزمة الأمان، خاصة أثناء الإقلاع والهبوط.


ما يبدو بسيطًا للركاب، يخفي وراءه تدريبًا مكثفًا ويقظة دائمة، هدفها الأول ضمان سلامة الجميع على متن الطائرة.

 

ارم نيوز  

 
 


gnews

أحدث الأخبار

45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية 45 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

41

منوعات مشهد يحبس الأنفاس لمظلي يسقط في قلب المحيط بعد عطل قاتل في فلوريدا

ت

شؤون برلمانية القاضي يهنئ بذكرى الإسراء والمعراج

ا

أسواق ومال الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

656

منوعات الأكثر تداولًا.. عقاب قاسٍ من امرأة لرجل ركل قطة في الشارع بالبرازيل

مبانٍ مدمرة في جباليا، شمال قطاع غزة

فلسطين 451 شهيدا في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار

قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

أخبار محلية قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية

قب

منوعات كابوس يتحقق في البحر.. فتاة بريطانية تنجو بأعجوبة من هجوم قرش - صور



 






الأكثر مشاهدة