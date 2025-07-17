"أخفاها بالمكياج" .. كدمة غامضة على يد ترامب تُثير الجدل مجددًا

وأظهرت صور للرئيس الأميركي، البالغ من العمر 79 عامًا، الثلاثاء، أثناء صعوده إلى المروحية الرئاسية، وجود كدمة غريبة اللون في يده.
وبدت الكدمة مغطاة بطبقة من المكياج المتقشر، بلون لا يتطابق مع لون بشرته.
وفي إحدى مناطق يد ترامب، وتحت طبقة المكياج، بدا وكأن هناك جرحًا أو ندبة، ما أثار شكوكًا جديدة حول صحته. وتكرّر المشهد نفسه خلال استقبال ترامب لولي العهد البحريني، الأربعاء.
وليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها هذه العلامة على اليد اليمنى لترامب؛ ففي فبراير الماضي، وخلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدت يده اليمنى صفراء ومحاطة بكدمة، وبدت كأنها مغطاة بالمكياج.
وبعد تداول هذه الصور، أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، الأربعاء، أن الكدمة ظهرت بسبب "المصافحات المتكررة".
وأضافت في بيان: "الرئيس ترامب رجل من الناس، يقابل عددًا أكبر من الأميركيين ويصافحهم يوميًا أكثر من أي رئيس آخر في التاريخ".
وتابعت: "التزامه لا يتزعزع، ويثبت ذلك كل يوم".
لكن الدكتور ستيوارت فيشر، الطبيب الداخلي في نيويورك، قال لموقع "ديلي ميل" البريطاني في فبراير الماضي، إن هذه الكدمة مثيرة للقلق.
ورجّح أن يكون مرض الانفصال العظمي (التهاب المفاصل التنكسي) سببًا محتملًا لتلك الكدمة.
وأوضح أن المصافحة العنيفة قد تؤدي إلى ذلك، لكن تقدم سن ترامب يضعف الأوعية الدموية بشكل طبيعي ويجعل الكدمات أكثر وضوحًا.
وأشار فيشر إلى أن ترامب هو ثاني أكبر رئيس سنًا في تاريخ الولايات المتحدة.
وفي النهاية، قال: "أعتقد أن كل هذه العوامل مجتمعة قد تفسر ظهور الكدمة".
وكان ترامب قد أرجع سبب ظهور الكدمة إلى المصافحة المتكررة، وذلك في جلسة تصوير مع مجلة "تايم"، في فبراير الماضي، بعد الضجة التي أثارتها.
كما خضع ترامب للفحص الطبي السنوي، وأعلن أنه في "صحة ممتازة".
سكاي نيوز
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