 
الجمعة 2025-03-14 02:54 م
 




            

        








    

        

        

            أخفتها في حقيبة .. جريمة مروعة تهز مصر
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أرشيفية .. الجريمة وقعت في محافظة البحيرة
            
                

                    أرشيفية .. الجريمة وقعت في محافظة البحيرة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الجمعة، 14-03-2025
    
    
        01:47 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
شهدت محافظة البحيرة في مصر جريمة بشعة ذهبت ضحيتها طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات، قتلت على يد زوجة والدها.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام مصرية إن سيدة في مدينة النوبارية، دفعت ابنة زوجها من على درجات السلم ما أدى لوفاتها.

وذكر موقع "المصري اليوم"، أن السيدة أخفت جثة الطفلة في حقيبة سفر، وضعتها تحت السرير.

وبعدما حرر والد الطفلة محضرا، يوم الإثنين الفائت، باختفاء ابنته عن المنزل، تم تشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة.

وتوصلت جهود مباحث قسم شرطة النوبارية إلى أن زوجة الأب هي خلف ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهمة.

واعترفت المتهمة بأنها أخفت جثة الطفلة في كيس وضعت بخزان المياه على سطح المنزل، ثم نقلت المتوفاة بعد وضعها في حقيبة إلى تحت سرير أطفالها بمنزلها.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في الجريمة بعد التصريح بدفن جثمان الطفلة للوقوف عن أسباب الحادثة وملابساتها وكشف أي أطراف أخرى متورطة فيها.

سكاي نيوز









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
        gnews
    




        

            

                أحدث الأخبار
            

        

        

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                ارشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            80 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تنص الإرشادات الصحية على ضرورة الحد من تناول السكريات
                            
                    
                    

                        
                            طب وصحة
                        
                        
                            دراسة صادمة .. مشروب شائع قد يسبب سرطان الفم
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                وقف إطلاق النار في غزة
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            "حماس" تعلن موافقتها على مقترح تسلمته من الوسطاء لاستئناف المفاوضات
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            أسواق ومال
                        
                        
                            مؤشر الأسهم اليابانية يتعافى ويغلق على ارتفاع
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية .. الجريمة وقعت في محافظة البحيرة
                            
                    
                    

                        
                            منوعات
                        
                        
                            أخفتها في حقيبة .. جريمة مروعة تهز مصر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                قوات أمن سورية خلال عملية سابقة في الساحل السوري
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            قتلى من الأمن السوري في اشتباكات مع الفلول بريف حماه
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            الاحتلال يشدد قيوده على وصول المصلين للأقصى في الجمعة الثانية من رمضان
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة  بين الفقراء والأغنياء

                            
                    
                    

                        
                            تكنولوجيا
                        
                        
                            علماء: الذكاء الاصطناعي يوسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة