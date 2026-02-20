أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

11:58 ص

الوكيل الإخباري- أطلق تطبيق "واتس آب" تحديثا جديدا يضيف ميزة طال انتظارها، تهدف إلى مساعدة المستخدمين الجدد في مجموعات الدردشة على فهم سياق المحادثات بسرعة ومتابعة ما فاتهم من نقاشات.





وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامهم إليها، بعدما كان العضو الجديد لا يرى سابقا سوى الرسائل التي تُنشر منذ لحظة دخوله فقط، وهو ما كان يسبب ارتباكا عند الانضمام إلى مجموعات نشطة تضم نقاشات متواصلة.



وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أعضاء المجموعة اختيار مشاركة مجموعة من الرسائل الحديثة مع العضو الجديد، بما يساعده على الاطلاع سريعا على آخر المستجدات وفهم سياق المحادثة دون الحاجة إلى طلب شرح أو ملخص من بقية الأعضاء.



وسيظل النظام الحالي هو الخيار الافتراضي، إذ يجب على أحد الأعضاء تحديد الرسائل التي يرغب في إرسالها إلى المنضم حديثا. كما يمكن لمشرفي المجموعة تعطيل هذه الميزة في أي وقت إذا أرادوا ذلك.



وعند استخدام الميزة، يمكن إعادة توجيه ما بين 25 و100 رسالة من أحدث رسائل المجموعة، مع إشعار جميع الأعضاء بذلك، على أن تظهر هذه الرسائل بشكل مختلف يوضح أنها أُعيد توجيهها.



وأكدت "واتس آب" أن الرسائل التي تُشارك عبر هذه الخاصية تبقى مشفّرة تشفيرا تاما، كما هو الحال مع جميع الرسائل داخل التطبيق.



وأوضحت الشركة في بيان لها أن الميزة توفر "طريقة أسرع وأكثر خصوصية لمواصلة المحادثات، دون الحاجة إلى لقطات شاشة أو إعادة توجيه غير ضروري للرسائل"، مشيرة إلى أن طرحها بدأ بالفعل وسيصل إلى المستخدمين تدريجيا.





