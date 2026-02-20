الجمعة 2026-02-20 12:26 م

أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها
 
الجمعة، 20-02-2026 11:58 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق تطبيق "واتس آب" تحديثا جديدا يضيف ميزة طال انتظارها، تهدف إلى مساعدة المستخدمين الجدد في مجموعات الدردشة على فهم سياق المحادثات بسرعة ومتابعة ما فاتهم من نقاشات.اضافة اعلان


وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الاطلاع على الرسائل التي أُرسلت في مجموعة الدردشة قبل انضمامهم إليها، بعدما كان العضو الجديد لا يرى سابقا سوى الرسائل التي تُنشر منذ لحظة دخوله فقط، وهو ما كان يسبب ارتباكا عند الانضمام إلى مجموعات نشطة تضم نقاشات متواصلة.

وبحسب التحديث الجديد، يستطيع أعضاء المجموعة اختيار مشاركة مجموعة من الرسائل الحديثة مع العضو الجديد، بما يساعده على الاطلاع سريعا على آخر المستجدات وفهم سياق المحادثة دون الحاجة إلى طلب شرح أو ملخص من بقية الأعضاء.

وسيظل النظام الحالي هو الخيار الافتراضي، إذ يجب على أحد الأعضاء تحديد الرسائل التي يرغب في إرسالها إلى المنضم حديثا. كما يمكن لمشرفي المجموعة تعطيل هذه الميزة في أي وقت إذا أرادوا ذلك.

وعند استخدام الميزة، يمكن إعادة توجيه ما بين 25 و100 رسالة من أحدث رسائل المجموعة، مع إشعار جميع الأعضاء بذلك، على أن تظهر هذه الرسائل بشكل مختلف يوضح أنها أُعيد توجيهها.

وأكدت "واتس آب" أن الرسائل التي تُشارك عبر هذه الخاصية تبقى مشفّرة تشفيرا تاما، كما هو الحال مع جميع الرسائل داخل التطبيق.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن الميزة توفر "طريقة أسرع وأكثر خصوصية لمواصلة المحادثات، دون الحاجة إلى لقطات شاشة أو إعادة توجيه غير ضروري للرسائل"، مشيرة إلى أن طرحها بدأ بالفعل وسيصل إلى المستخدمين تدريجيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

عربي ودولي ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

منوعات أخيرا.. "واتس آب" يطلق ميزة جديدة طال انتظارها

لجنة دولية جديدة لوضع أسس حوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا لجنة دولية جديدة لوضع أسس حوكمة آمنة للذكاء الاصطناعي

تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

أسواق ومال تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية

عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960

أسواق ومال عجز تجاري أمريكي يقترب من تريليون دولار .. الأعلى منذ 1960

إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

فلسطين إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان

%1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

أخبار محلية %1.6 نسبة ارتفاع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة خلال كانون الثاني

304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة

أخبار محلية 304 جولات رقابية لـ"الغذاء والدواء" وإيقاف 26 منشأة مخالفة



 






الأكثر مشاهدة