أدعية مستحبة ليوم عرفة: أفضل ما يُقال حتى غروب الشمس

الوكيل الإخباري- يُعد يوم عرفة من أعظم أيام السنة، حيث يتوجه ملايين المسلمين إلى الله بالدعاء والتضرع، طلبًا للمغفرة والرحمة، وهو يوم تُرجى فيه استجابة الدعاء وغفران الذنوب.

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وقد جاء في الحديث الشريف عن النبي ﷺ:

"صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي بعده."

(رواه مسلم)



🔹 خير الدعاء في يوم عرفة

قال النبي ﷺ:

"خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي:

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير."



🌿 أدعية مأثورة ومختارة ليوم عرفة

1. دعاء شامل للمغفرة:

"اللَّهُمَّ اغفِرْ لي جِدِّي وهَزْلي، وخَطَئِي وعَمْدي، وكلُّ ذلك عندي... أنت على كل شيء قدير."

2. دعاء التوبة:

"اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم."

3. دعاء إصلاح الدين والدنيا:

"رب أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي وآخرتي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر."

4. دعاء الرزق والرحمة:

"اللهم مالك الملك... ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك."

5. دعاء شامل للحاجات:

"اللهم ما قسمت في هذه الأيام من مغفرة ورزق وشفاء وتوفيق، فاجعل لي أوفر الحظ والنصيب."

6. دعاء الهم والقرآن:

"رب اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري... واذهب همي."

7. دعاء التثبيت والقبول:

"اللهم إني أسألك خير الدعاء، وخير العمل، وثبّتني، وارفع درجتي، وتقبّل مني."

8. دعاء تقوى النفس:

"اللهم آتِ نفسي تقواها، وزكّها، أنت خير من زكّاها، أنت وليها ومولاها."

9. دعاء الاستغاثة والتوكل:

"يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله."

10. دعاء الانكسار بين يدي الله:

"يا رب، إني عبدك، ابن عبدك، ناصيتي بيدك... أسألك بكل اسم هو لك أن تجعلني من المقبولين."

11. الدعاء باسم الله الأعظم:

"يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم أن تغفر لي ولأهلي، وترزقنا السعادة في الدارين."



🌙 أذكار يوم عرفة

سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد.



🕋 الصلاة على النبي ﷺ

"اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرًا."