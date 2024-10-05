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أدين بـ90 جريمة اغتصاب..42 حكما بالمؤبد لرجل في جنوب إفريقيا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 05-10-2024 08:45 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا الخميس 42 حكما بالسجن مدى الحياة على رجل أدين بـ90 جريمة اغتصاب، معظمها لطفلات، في قضية أثارت ضجة كبيرة لدى توقيفه عام 2021.

وتُليَ الحكم على نكوسيناتي فاكاثي، المسجون والمدان منذ العام 2022، خلال جلسة عقدت الخميس وتولّت محطات التلفزة الإخبارية الرئيسية في جنوب إفريقيا نقلها مباشرة على الهواء.

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وأشارت القاضية ليسيغو ماكولوماكوي خلال الجلسة إلى أن بعض ضحاياه تلميذات "كنّ في طريقهنّ إلى المدرسة، بالزي المدرسي، فيما كانت أخريات في منازلهن يتهيأن للذهاب".

 

وكان وجه الرجل البالغ 40 عاما مغطى بكمامة طبية خلال الجلسة التي عقدت في محكمة بالم ريدج قرب جوهانسبرغ.


وذكّرت القاضية بأن بعض ضحاياه "سمحن له بدخول منازلهنّ بعدما انتحل صفة بستاني، أو ادّعى أنه حضر لتصليح الأنابيب أو حتى لاستكمال وثائق البلدية".

 

وبقي نكوسيناتي فاكاثي متماسكا خلال التلاوة الطويلة لعقوباته، وخبأ رأسه بين ذراعيه، واسنده إلى عكازين، إذ بُترت ساقه بعد إصابته بطلق ناري عندما أوقفته الشرطة.


وبالإضافة إلى جرائم الاغتصاب التسعين، أدين الرجل أيضا بإجبار أربعة أشخاص آخرين على الاغتصاب، وبإجبار طفل ثلاث مرات على مشاهدة أفعال منافية، وبـ43 عملية خطف وباعتداءين وبأربع سرقات.

 
gnews

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