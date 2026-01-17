السبت 2026-01-17 01:57 م

"أربعينية الشتاء" دليل الأجداد لـ 40 يوما من الصقيع.. متى ينتهي موسم البرد؟

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   "أربعينية الشتاء" هي فترة البرد القارس التي تستمر 40 يوماً، تبدأ مع بداية الشتاء (نهاية ديسمبر) وتنتهي في أواخر يناير، تليها "خماسينية الشتاء" (أو السعدين) حتى 21 مارس، وينتهي موسم الصقيع القارس بعد ليالي "العزازة" و"القرة" التي تقع في منتصف فبراير، لتنتهي الأربعينية بنهاية يناير ويليها تقلبات جوية أكثر دفئاً مع بداية فبراير. 

تفاصيل "أربعينية الشتاء":
البداية: تبدأ مع الانقلاب الشتوي، حوالي 21 أو 22 ديسمبر، وتستمر 40 يوماً.
الذروة: تشمل أشد فترات البرد والصقيع، وتسمى أحياناً بـ"الليالي السود" (14 يناير - 2 فبراير)، وهي ضرورية لتثبيت جذور المحاصيل.
الانتهاء: تنتهي أربعينية الشتاء بنهاية شهر يناير (30 يناير) تقريباً. 


ما يأتي بعد الأربعينية:
العزازة: 10 ليالٍ تالية تشهد تقلبات بين البرد والدفء.
القرة: 3 ليالٍ هي آخر موجات البرد القارس، وتنتهي في 14 فبراير تقريباً.
خماسينية الشتاء (السعود): تلي الأربعينية وتشمل "سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الخبايا" وتستمر حتى 21 مارس، مع تقلبات وتغيرات في الطقس. 


باختصار: الأربعينية هي فترة البرد الشديد الأساسية في الشتاء، وتمر بشكل كامل بنهاية يناير، لتخف حدة الصقيع تدريجياً في فبراير مع دخول "العزازة" و"القرة". 

 
 


