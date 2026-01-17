"أربعينية الشتاء" دليل الأجداد لـ 40 يوما من الصقيع.. متى ينتهي موسم البرد؟

تفاصيل "أربعينية الشتاء":
البداية: تبدأ مع الانقلاب الشتوي، حوالي 21 أو 22 ديسمبر، وتستمر 40 يوماً.
الذروة: تشمل أشد فترات البرد والصقيع، وتسمى أحياناً بـ"الليالي السود" (14 يناير - 2 فبراير)، وهي ضرورية لتثبيت جذور المحاصيل.
الانتهاء: تنتهي أربعينية الشتاء بنهاية شهر يناير (30 يناير) تقريباً.
ما يأتي بعد الأربعينية:
العزازة: 10 ليالٍ تالية تشهد تقلبات بين البرد والدفء.
القرة: 3 ليالٍ هي آخر موجات البرد القارس، وتنتهي في 14 فبراير تقريباً.
خماسينية الشتاء (السعود): تلي الأربعينية وتشمل "سعد الذابح، سعد بلع، سعد السعود، سعد الخبايا" وتستمر حتى 21 مارس، مع تقلبات وتغيرات في الطقس.
باختصار: الأربعينية هي فترة البرد الشديد الأساسية في الشتاء، وتمر بشكل كامل بنهاية يناير، لتخف حدة الصقيع تدريجياً في فبراير مع دخول "العزازة" و"القرة".
