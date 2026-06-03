الأربعاء 2026-06-03 10:54 ص

أردوغان يرزق بحفيده العاشر

أردوغان صحبة زوجته وابنته وحفيدته
أردوغان صحبة زوجته وابنته وحفيدته
 
الأربعاء، 03-06-2026 08:42 ص

الوكيل الإخباري-   رزق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحفيد جديد، وهو المولود الثالث لابنته سمية وزوجها سلجوق بايراكتار، ليرتفع بذلك عدد أحفاده إلى 10.

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وزار أردوغان وعقيلته المستشفى للاطمئنان على صحة ابنتهما ومولودها الجديد. وخلال الزيارة، اطلع على الوضع الصحي للأم ووليدها من الكادر الطبي المشرف.

 

يذكر أن الزوجين سمية وسلجوق بايراكتار لديهما طفلان آخران، حيث رزقا بمولودتهما الأولى جانان أيبوكة في عام 2017، ثم استقبلا طفلهما الثاني عاصم أوزدمير في عام 2024.

 
 


gnews

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