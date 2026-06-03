أردوغان يرزق بحفيده العاشر

الوكيل الإخباري- رزق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحفيد جديد، وهو المولود الثالث لابنته سمية وزوجها سلجوق بايراكتار، ليرتفع بذلك عدد أحفاده إلى 10.

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وزار أردوغان وعقيلته المستشفى للاطمئنان على صحة ابنتهما ومولودها الجديد. وخلال الزيارة، اطلع على الوضع الصحي للأم ووليدها من الكادر الطبي المشرف.