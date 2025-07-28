أرقام الحظ... خرافة قديمة أم معتقد يمنح الإنسان شعورًا بالسيطرة؟

الوكيل الإخباري- منذ آلاف السنين، سعى الإنسان لفهم تقلبات الحظ في حياته، وبينما تعددت الوسائل، برزت أرقام الحظ كأحد أكثر المعتقدات رواجًا في الثقافات المختلفة، رغم غياب أي دليل علمي يثبت فعاليتها.

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ما هي أرقام الحظ؟

هي أرقام يعتقد البعض أنها تجلب الحظ أو تدفع النحس، وغالبًا ما تكون مرتبطة بتجارب شخصية أو رموز ثقافية. وقد يستخدمها البعض في قرارات حياتية، مثل اختيار تواريخ معينة أو أرقام لليانصيب.

أشهر الأرقام حول العالم:

الرقم 7: رمز للكمال في الثقافة الغربية (سبعة أيام في الأسبوع، سبع عجائب).

الرقم 8: يجلب الازدهار في الثقافة الصينية لنطقه المشابه لكلمة "الثروة".

الرقم 3: يرتبط بالتوازن والإبداع.

الرقم 13: يُعتبر رقم "نحس" في بعض المجتمعات الغربية، ويُتجنب في الفنادق والمباني.



هل تؤثر فعلاً؟

بحسب علماء النفس، فإن الاعتقاد بأرقام الحظ يدخل ضمن ما يُعرف بـ"الانحياز المعرفي"، إذ يربط العقل بين أحداث لا علاقة بينها، ما يمنح الإنسان شعورًا زائفًا بالسيطرة في عالم مليء بالمجهول.