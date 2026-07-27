08:36 ص

الوكيل الإخباري- ابتكر أستاذ التاريخ في جامعة ألكورن الحكومية بولاية ميسيسيبي الأمريكية، جيسون جيبسون، طريقة للكشف عن غش الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي خلال اختبار منتصف الفصل. اضافة اعلان





وأخفى جيبسون تعليمات داخل ورقة الاختبار تدفع روبوتات الذكاء الاصطناعي إلى إدراج عبارات غير منطقية عن مدغشقر، رغم أن الاختبار كان يتناول الثورة الصناعية، ما كشف الطلاب الذين نسخوا الإجابات دون مراجعتها.



وأوضح أن "32 من أصل 35 طالبًا" رسبوا في الاختبار لاعتمادهم الكامل على الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هدفه كان توعية الطلاب بالاستخدام الصحيح لهذه الأدوات، وليس إحراجهم.









