أستراليا.. اكتشاف حالتين جديدتين من إنفلونزا الطيور

الوكيل الإخباري- سجّلت أستراليا إصابة ثانية بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى H5N1 بين الطيور البحرية المهاجرة في ولاية غرب أستراليا، ما دفع السلطات إلى توسيع إجراءات الرصد والاحتواء في المناطق الساحلية.

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وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز إن الحالة الجديدة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع النوء العملاق الشمالي، عُثر عليه مريضًا على أحد الشواطئ النائية، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته بالفيروس.



وتأتي هذه الحالة بعد يومين من تسجيل إصابة أخرى لطائر من نوع الكركر البني في المنطقة نفسها قرب بلدة إسبيرانس، جنوب شرق بيرث.