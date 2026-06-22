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أستراليا.. اكتشاف حالتين جديدتين من إنفلونزا الطيور

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تعبيرية
 
الإثنين، 22-06-2026 12:20 م

الوكيل الإخباري-   سجّلت أستراليا إصابة ثانية بفيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى H5N1 بين الطيور البحرية المهاجرة في ولاية غرب أستراليا، ما دفع السلطات إلى توسيع إجراءات الرصد والاحتواء في المناطق الساحلية.

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وقالت وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز إن الحالة الجديدة رُصدت لدى طائر بحري مهاجر من نوع النوء العملاق الشمالي، عُثر عليه مريضًا على أحد الشواطئ النائية، قبل أن تؤكد الفحوصات إصابته بالفيروس.


وتأتي هذه الحالة بعد يومين من تسجيل إصابة أخرى لطائر من نوع الكركر البني في المنطقة نفسها قرب بلدة إسبيرانس، جنوب شرق بيرث.


وأكدت السلطات في أستراليا تعزيز إجراءات الأمن الحيوي بالتعاون مع قطاع الدواجن واللحوم والبيض للحد من انتقال العدوى إلى الإنتاج التجاري، فيما لم تُسجَّل أي إصابات في الدواجن أو سلاسل الإمداد حتى الآن.

 
 


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